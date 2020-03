Dupla deixa a cadeia de Apucarana e em menos 24h é presa novamente por roubo

Dois jovens de 25 e 23 anos que deixaram o minipresídio de Apucarana, no norte do Paraná, no final da tarde de sexta-feira (13), foram presos em flagrante na manhã deste sábado (14) após um assalto no centro da cidade. Eles não ficaram 24 horas em liberdade.

Conforme a Polícia Militar (PM) os suspeitos chegaram em uma moto, um estava armado com revólver e invadiram uma loja de informática, localizada na Av. Dr. Munhoz da Rocha. Eles agrediram as vítimas e fugiram levando R$106 em dinheiro e R$10 mil em cheques preenchidos.

A PM agiu rápido e encontrou os suspeitos na região do bairro 28 de janeiro. Aconteceu uma perseguição, e segundo a polícia, um dos ladrões apontou o revólver para a equipe, que revidou. Ninguém foi atingido.

Os suspeitos ainda conseguiram correr, um foi encontrado em uma casa e o outro em um quintal. Ambos foram presos. A arma foi encontrada em cima de um telhado.

A PM recuperou os valores roubados. A moto usada no assalto foi furtada no dia 9 de março em Apucarana. O celular que estava com um dos suspeitos, foi roubado em fevereiro.

O que chama atenção, é que o suspeito de 23 anos foi preso no dia 14/05/2018, por um assalto em Apucarana. Já o outro, de 25 anos, foi preso no dia 18/02/2018. Ambos deixaram a cadeia na tarde de sexta e em menos de 24 horas foram detidos novamente.