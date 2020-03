A equipe de operações com cães da Polícia Militar de Apucarana realizou na manhã deste sábado (14) uma apresentação e palestra para cerca de 30 alunos do projeto "Gol na Vida", do professor Oscavo, no Bairro Tancredo Neves, nem Apucarana.

Durante a atividade, foram abordados vários assuntos, como drogas, polícia comunitária, demonstração de técnicas de faro de entorpecentes, obediência e guarda imobilização de elemento em fuga, utilizando os cães Nino e Iron.