Taça Augusto e Gerson Ferreira Chagas começa neste domingo no campo do Pirapó

Começa neste domingo (15), o campeonato regional de futebol de campo, do Pirapó Esporte Clube, categoria veterano, que está em sua segundo edição e recebeu o nome de Taça Augusto e Gerson Ferreira Chagas. Os jogos serão realizados no Estádio Giácomo Moreal.

Um dos organizadores da competição Paulo Negrão, explicou que esse ano o campeonato vai homenagear Augusto e Gerson Ferreira Chagas, pai e filho, que fizeram história nos anos 70 e 80.

A campeonato conta com oito equipes. O atual campeão, Pirapó Esporte Clube vai estrear às 8h30 e joga contra o Real do Bú.

Confira as equipes e rodadas:

EQUIPES:



1. BAIANO F.C.



2. BORRAZÓPOLIS



3. JANDAIA DO SUL / METAFA



4. JUNIORES MARUMBIENSE



5. PAIVA JEANS / BLINDEX



6. PIRAPO ESPORTE CLUBE



7. REAL DO BÚ



8. V.F.C NOVO ITACOLOMI





ESTADIO GIACOMO MONREAL (PIRAPÓ)



1° RODADA 15/03



PIRAPO ESPORTE CLUBE x REAL DO BÚ



PAIVA JEANS / BLINDEX x BORRAZÓPOLIS



1° RODADA 22/03



BAIANO F.C x JANDAIA DO SUL / METAFA



JUNIOR MARUMBIENSE x V.F.C NOVO ITACOLOMI





2° RODADA 05/04



BORRAZÓPOLIS x BAIANO F.C



V.F.C NOVO ITACOLOMI x PIRAPÓ ESPORTE CLUBE



2° RODADA 12/04



JUNIOR MARUMBIENSE X PAIVA JEANS / BLINDEX



REAL DO BÚ x JANDAIA DO SUL / METAFA





3° RODADA 19/04



PAIVA JEANS / BLINDEX X BAINO F.C



BORRAZÓPOLIS X REAL DO BÚ



3° RODADA 26/04



JANDAIA DO SUL / METAFA X PIRAPÓ ESPORTE CLUBE



JUNIOR MARUMBIENSE X NOVO ITACOLOMI





4° RODADA 03/05



PIRAPÓ ESPORTE CLUBE X BORRAZÓPOLIS



REAL DO BÚ X PAIVA JEANS / BLINDEX



4° RODADA 10/05



BAIANO F.C X JUNIOR MARUMBIENSE



V.F.C NOVO ITACOLOMI X JANDAIA DO SUL / METAFA





5° RODADA 17/05



PAIVA JEANS / BLINDEX X PIRAPÓ ESPORTE CLUBE



BORRAZÓPOLIS X JANDAIA DO SUL / METAFA



5° RODADA 24/05



BAIANO F.C X V.F.C NOVO ITACOLOMI



JUNIOR MARUMBIENSE X REAL DO BÚ



6° RODADA 31/05



PIRAPÓ ESPORTE CLUBE X JUNIOR MARUMBIENSE



REAL DO BÚ X BAIANO F.C



6° RODADA 07/06



BORRAZÓPOLIS X V.F.C NOVO ITACOLOMI



JANDAIA DO SUL / METAFA X PAIVA JEANS / BLINDEX



7° RODADA 14/06



PAIVA JEANS \ BLINDEX X BORRAZÓPOLIS



BAIANO FC X PIRAPÓ ESPORTE CLUBE



7° RODADA 21/06



JUNIOR MARUMBIENSE X JANDAIA DO SUL / METAFA

V.F.C NOVO ITACOLOMI X REAL DO BÚ