Taça Augusto e Gerson Ferreira Chagas começa neste domingo no campo do Pirapó

Começa neste domingo (15), o campeonato regional de futebol de campo, do Pirapó Esporte Clube, categoria veterano, que está em sua segundo edição e recebeu o nome de Taça Augusto e Gerson Ferreira Chagas. Os jogos serão realizados no Estádio Giácomo Moreal.
Um dos organizadores da competição Paulo Negrão, explicou que esse ano o campeonato vai homenagear Augusto e Gerson Ferreira Chagas, pai e filho, que fizeram história nos anos 70 e 80.
A campeonato conta com oito equipes. O atual campeão, Pirapó Esporte Clube vai estrear às 8h30 e joga contra o Real do Bú.
Confira as equipes e rodadas:
EQUIPES:
1. BAIANO F.C.
2. BORRAZÓPOLIS
3. JANDAIA DO SUL / METAFA
4. JUNIORES MARUMBIENSE
5. PAIVA JEANS / BLINDEX
6. PIRAPO ESPORTE CLUBE
7. REAL DO BÚ
8. V.F.C NOVO ITACOLOMI
ESTADIO GIACOMO MONREAL (PIRAPÓ)
1° RODADA 15/03
PIRAPO ESPORTE CLUBE x REAL DO BÚ
PAIVA JEANS / BLINDEX x BORRAZÓPOLIS
1° RODADA 22/03
BAIANO F.C x JANDAIA DO SUL / METAFA
JUNIOR MARUMBIENSE x V.F.C NOVO ITACOLOMI
2° RODADA 05/04
BORRAZÓPOLIS x BAIANO F.C
V.F.C NOVO ITACOLOMI x PIRAPÓ ESPORTE CLUBE
2° RODADA 12/04
JUNIOR MARUMBIENSE X PAIVA JEANS / BLINDEX
REAL DO BÚ x JANDAIA DO SUL / METAFA
3° RODADA 19/04
PAIVA JEANS / BLINDEX X BAINO F.C
BORRAZÓPOLIS X REAL DO BÚ
3° RODADA 26/04
JANDAIA DO SUL / METAFA X PIRAPÓ ESPORTE CLUBE
JUNIOR MARUMBIENSE X NOVO ITACOLOMI
4° RODADA 03/05
PIRAPÓ ESPORTE CLUBE X BORRAZÓPOLIS
REAL DO BÚ X PAIVA JEANS / BLINDEX
4° RODADA 10/05
BAIANO F.C X JUNIOR MARUMBIENSE
V.F.C NOVO ITACOLOMI X JANDAIA DO SUL / METAFA
5° RODADA 17/05
PAIVA JEANS / BLINDEX X PIRAPÓ ESPORTE CLUBE
BORRAZÓPOLIS X JANDAIA DO SUL / METAFA
5° RODADA 24/05
BAIANO F.C X V.F.C NOVO ITACOLOMI
JUNIOR MARUMBIENSE X REAL DO BÚ
6° RODADA 31/05
PIRAPÓ ESPORTE CLUBE X JUNIOR MARUMBIENSE
REAL DO BÚ X BAIANO F.C
6° RODADA 07/06
BORRAZÓPOLIS X V.F.C NOVO ITACOLOMI
JANDAIA DO SUL / METAFA X PAIVA JEANS / BLINDEX
7° RODADA 14/06
PAIVA JEANS \ BLINDEX X BORRAZÓPOLIS
BAIANO FC X PIRAPÓ ESPORTE CLUBE
7° RODADA 21/06
JUNIOR MARUMBIENSE X JANDAIA DO SUL / METAFA
V.F.C NOVO ITACOLOMI X REAL DO BÚ