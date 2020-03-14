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Taça Augusto e Gerson Ferreira Chagas começa neste domingo no campo do Pirapó

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Começa neste domingo (15), o campeonato regional de futebol de campo,  do Pirapó Esporte Clube, categoria veterano, que está em sua segundo edição e recebeu o nome de Taça Augusto e Gerson Ferreira Chagas. Os jogos serão realizados no Estádio Giácomo Moreal.

Um dos organizadores da competição Paulo Negrão, explicou que esse ano o campeonato vai homenagear Augusto e Gerson Ferreira Chagas, pai e filho, que fizeram história nos anos 70 e 80. 

A campeonato conta com oito equipes. O atual campeão, Pirapó Esporte Clube vai estrear às 8h30 e joga contra o Real do Bú. 

Confira as equipes e rodadas: 

EQUIPES: 

1. BAIANO F.C.

2. BORRAZÓPOLIS

3. JANDAIA DO SUL / METAFA

4. JUNIORES MARUMBIENSE

5. PAIVA JEANS / BLINDEX

6. PIRAPO ESPORTE CLUBE

7. REAL DO BÚ

8. V.F.C NOVO ITACOLOMI

 
ESTADIO GIACOMO MONREAL (PIRAPÓ)

1° RODADA 15/03

PIRAPO ESPORTE CLUBE x REAL DO BÚ

PAIVA JEANS / BLINDEX x BORRAZÓPOLIS

1° RODADA 22/03

BAIANO F.C x JANDAIA DO SUL / METAFA

JUNIOR MARUMBIENSE x V.F.C NOVO ITACOLOMI

 
2° RODADA 05/04

BORRAZÓPOLIS x BAIANO F.C

V.F.C NOVO ITACOLOMI x PIRAPÓ ESPORTE CLUBE

2° RODADA 12/04

JUNIOR MARUMBIENSE X PAIVA JEANS / BLINDEX

 REAL DO BÚ x JANDAIA DO SUL / METAFA
 

3° RODADA 19/04

 PAIVA JEANS / BLINDEX X BAINO F.C

BORRAZÓPOLIS X REAL DO BÚ

3° RODADA 26/04

JANDAIA DO SUL / METAFA X PIRAPÓ ESPORTE CLUBE

JUNIOR MARUMBIENSE X NOVO ITACOLOMI
 

4° RODADA 03/05

 PIRAPÓ ESPORTE CLUBE X BORRAZÓPOLIS

REAL DO BÚ X PAIVA JEANS / BLINDEX

4° RODADA 10/05

BAIANO F.C X JUNIOR MARUMBIENSE

V.F.C NOVO ITACOLOMI X JANDAIA DO SUL / METAFA
 

5° RODADA 17/05

 PAIVA JEANS / BLINDEX X PIRAPÓ ESPORTE CLUBE

BORRAZÓPOLIS X JANDAIA DO SUL / METAFA

5° RODADA 24/05

BAIANO F.C X V.F.C NOVO ITACOLOMI

JUNIOR MARUMBIENSE X REAL DO BÚ

6° RODADA 31/05

PIRAPÓ ESPORTE CLUBE X JUNIOR MARUMBIENSE

REAL DO BÚ X BAIANO F.C

6° RODADA 07/06

BORRAZÓPOLIS X V.F.C NOVO ITACOLOMI

JANDAIA DO SUL / METAFA X PAIVA JEANS / BLINDEX

7° RODADA 14/06

PAIVA JEANS \ BLINDEX X BORRAZÓPOLIS

BAIANO FC X PIRAPÓ ESPORTE CLUBE

7° RODADA 21/06

JUNIOR MARUMBIENSE X JANDAIA DO SUL / METAFA
V.F.C NOVO ITACOLOMI X REAL DO BÚ

 


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