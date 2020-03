Final de semana será de tempo estável e calor, prevê Simepar

O sábado (14) será mais um dia de tempo estável em todas as regiões paranaenses. A massa de ar seco e quente mantém as condições atmosféricas favoráveis para a manutenção da estabilidade atmosférica na Região Sul do Brasil. Por isso, o tempo será de predomínio de sol, bastante calor e baixos índices de umidade do ar à tarde, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 16ºC. A temperatura máxima deve chegar aos 29ºC durante a tarde. Não existe a previsão de chuva.

Domingo (15)

O tempo segue estável na maior parte do Paraná neste domingo. Teremos mais um dia de forte calor em todas as regiões, com pequena chance de chuvas (isoladas e rápidas) a partir da tarde no norte e em parte dos Campos Gerais. Na maioria do Estado predomínio de sol. Uma frente fria avança pelo Oceano, na altura do Rio Grande do Sul.