Apucarana adere a programa de atenção à pessoa idosa

A Prefeitura de Apucarana aderiu ao Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa (Ebapi), uma iniciativa do Governo Federal através dos ministérios da Cidadania, da Saúde e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde, que objetiva promover a integração de políticas públicas e dos diversos setores da sociedade deixar as cidades mais acolhedoras às pessoas com 60 anos ou mais de idade.

O certificado de compromisso assumido foi apresentado nesta sexta-feira (13/03) pelo prefeito Júnior da Femac e pela secretária Municipal da Assistência Social, Ana Paula Nazarko. “Trata-se de uma ação que está afinada com o Programa Municipal Viver +80, que desde o ano passado tem direcionado todas as ações da prefeitura em áreas como saúde, educação, esporte e lazer, cultura, obras, mobilidade urbana, entre outras, para atender as necessidades de quem tem mais idade. Muito importante que o Governo Bolsonaro tenha esta mesma preocupação de acolhimento aos idosos e por isto aderimos com muita alegria a iniciativa”, disse o prefeito.

O programa federal vai reconhecer os esforços realizados pelas prefeituras no sentido de promover a garantia dos direitos da pessoa idosa, bem como da melhoria da qualidade de vida. “A gestão Beto Preto tem construído uma Apucarana pensada para a terceira idade. Quando asfaltamos um bairro, construímos uma calçada, revitalizamos um parque, promovemos melhorias na iluminação pública ou construímos uma praça esportiva, por exemplo, pensamos primeiramente em atender aos idosos, pois estando bom para eles, vai estar bom para todos”, comentou Júnior da Femac.

A secretária Ana Paula Nazarko conta que muitas das ações incentivadas pelo programa já são realizadas pela Prefeitura de Apucarana. “A gestão Beto Preto/Júnior da Femac tem desenvolvido muitas políticas públicas em favor da qualidade de vida dos nossos idosos e, ao verificarmos as etapas do “Amigo da Pessoa Idosa”, verificamos que Apucarana já cumpre com muitas delas, o que é muito positivo e gratificante”, enalteceu a secretária.

O certificado do programa possui cinco selos. O primeiro é concedido a partir do momento da adesão. “Com a comprovação da instituição do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, da realização de um Diagnóstico Municipal e do Plano Municipal da Estratégia, será entregue o segundo selo”, explica Ana Paula.

A partir de então, mais três selos vão contemplar o certificado. “O Selo Bronze é alcançado quando o Plano Municipal da Estratégia for convertido em lei. Os Selos Prata e Ouro se referem à realização de 20 ações – 10 para cada selo – comprovando o envelhecimento saudável, ativo, sustentável e cidadão da população idosa municipal”, diz a secretária.

Em ofício encaminhado ao prefeito Júnior da Femac, a secretária Nacional de Promoção e Desenvolvimento Humano do Ministério do Desenvolvimento Social, Ely Harasawa, afirma que o Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa também é um esforço para promover a intersetorialidade e a interinstitucionalidade em favor da população idosa, principalmente a mais vulnerável. “Esperamos engajamento não só dos setores públicos, mas também do setor privado e do terceiro setor, como comerciantes, associações de moradores, universidades públicas e privadas, voluntários, ONG’s, visando dar consecução às ações planejadas”, comunicou Harasawa.