Festa de São José tem programação especial no final de semana em Apucarana

Paralelamente a novena iniciada no dia 10, a Festa de São José, do Santuário São José de Apucarana, tem um programação especial neste final de semana. Sábado (14) e domingo (15) haverá danças gaúchas, exposição de animais exóticos, de objetos e carros antigos, barracas de alimentação e artesanato.

No domingo vai acontecer ainda, diante da relíquia da Cruz de Cristo, o testemunho de um milagre alcançado por um jovem. A relíquia da Cruz de Cristo estará no Santuário São José no domingo, das 9 às 17 horas, e haverá um grupo da Confraria de Nossa Senhora que vai rezar, motivar e acolher as pessoas. Também no domingo terá a procissão luminosa, às 18 horas.

A novena de São José, por sua vez, encerra no dia 19, data dedica ao santo. “Teremos neste dia missas às 9h30, 9 horas, 12 horas e 15 horas. A última missa será às 19h30, com a presença do bispo Dom Carlos José de Oliveira, concluindo os festejos”, informa o padre Antônio Luiz de Oliveira, pároco e reitor do santuário.

A programação da Festa de São José também será encerrada no dia 19 de março. Mário Felipe, coordenador municipal de turismo religioso, afirma que são esperados ao longo de toda a programação romeiros de diversos municípios. “Já estão confirmadas caravanas de Arapuã, Londrina e Arapongas, além de outras que costumam vir”, afirma Mário Felipe, salientando que a iconografia de São José ficará aberta para a visitação.

PROGRAMAÇÃO

13/03 (sexta-feira) – 19 horas – Pe. Pedrinho

“São José, o carpinteiro esposo de Maria” – bênção das velas

14/03 (sábado) – 19h30 – Arautos do Evangelho

“São José, o pai de Jesus” – Benção dos enfermos, fotos, roupas e remédios

15/03 (domingo) – 19 horas – Pe. Marcos Fábio

“Testemunho” – Benção famílias

15 horas – Santa Missa

18 horas – procissão luminosa

16/03 (segunda-feira) – 19h30 – Pe. José Rezende

“Como viver como leigos a espiritualidade de São José” – Benção dos trabalhadores, empresários, artesãos e industriários

17/03 (terça-feira) – 19h30 – Frei Marquinhos

“Santificar-se como São José no trabalho” – Benção do óleo

18/03 (quarta-feira) – 19h30 – Frei Sidnei

“São José, o patrono da igreja” – Benção do sal e outros alimentos.

19/03 (quinta-feira) – solenidade de São José

Missas às 6h30, 12 horas, 15 horas e 19h30 (celebrada pelo bispo Dom Carlos José de Oliveira).