Construção de rotatória no Jardim Ponta Grossa causa interdição de ruas; confira as rotas alternativas

A Avenida Central do Paraná, entre a Rua Pedro Xavier e Avenida Itararé e a Rua Dom Pedro II entre a avenida Santa Catarina e a Rua Carlos Cavalcante estarão interditadas, a partir desta sexta-feira (13), para realização das obras de construção de uma rotatória no Jardim Ponta Grossa.

Equipes de trânsito da prefeitura e funcionários da empresa responsável pela obra trabalham na manhã desta sexta-feira para sinalizar o local com tubos de concreto, placas e pintura. Haverá também sinalizações de rotas alternativas para os condutores.



O departamento de trânsito do município recomenda utilizar a Avenida América x Avenida Central do Paraná e Avenida Minas Gerais x Avenida Central do Paraná como rotas alternativas.

As obras iniciam nesta sexta-feira, com previsão de 15 dias para a conclusão, podendo este prazo se estender caso o clima não colabore e haja chuva.