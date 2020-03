Sexta-feira será de sol e calor de 30ºC em Apucarana e região

Os sistemas meteorológicos que predominam na região Sul do Brasil impedem o deslocamento de frentes frias sobre o estado do Paraná. Diante disso, a sexta-feira (13) será mais um dia de tempo estável com predomínio de sol em todos os setores. Em destaque a região entre o oeste e noroeste que terá temperaturas muito elevadas e com ar com umidade muito baixa, conforme o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Nesta manhã, Apucarana amanheceu com céu aberto e temperatura na casa dos 18ºC. A previsão é de calor de 30º C durante a tarde. Não existe a previsão de chuva.

Sábado (14)

O sábado será mais um dia de tempo estável em todas as regiões paranaenses. A massa de ar seco e quente mantém as condições atmosféricas favoráveis para a manutenção da estabilidade atmosférica na Região Sul do Brasil. Por isso, o tempo será de predomínio de sol, bastante calor e baixos índices de umidade do ar.