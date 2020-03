Apucaranense representará o Paraná no Campeonato Brasileiro Profissional de BMX Vertical

O apucaranense Rafael Pennacchi, o Rafinha, de 38 anos, disputará no final de semana o Campeonato Brasileiro Profissional de BMX Vertical, que será realizado na pista de esportes em São Bernardo do Campo, São Paulo.

A primeira etapa do campeonato acontece nos dias 14 e 15 das 9h às 18h. Rafina é atleta profissional e será o único representante do Paraná que vai participar da competição.

Em 2018, o apucaranense ficou em quarto lugar no geral do campeonato e mais uma vez, vai em busca de bons resultados.

"Me senti muito feliz por estar ultrapassando os limites desta modalidade que é o BMX Vertical, onde encontramos um grande grau de dificuldade pelos perigos das manobras e o tamanho das rampas que executamos as nossas manobras. Realmente é muito gratificante estar entre os melhores pilotos do esporte em ação do país e sendo o único representando profissional da modalidade Half-Pipe (Vertical) uma rampa de aproximadamente mais de cinco metros de altura," disse Rafinha.