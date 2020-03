PM prende chefe do tráfico no Jardim Ponta Grossa e apreende 300 gramas de cocaína

Um jovem de 26 anos foi preso com mais de 300 gramas de cocaína, na tarde desta quinta-feira (12), na Rua Jurema, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. O jovem foi preso em flagrante por uma equipe da Rondas Ostensivas Tático e Móvel (Rotam) do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que patrulhava aquela região.

Segundo a polícia, o suspeito estava perto de uma casa abandonada e, ao ver a viatura da polícia se aproximar, fugiu para os fundos da residência. Diante das denúncias recebidas por tráfico de drogas e também pelos antecedentes criminais do suspeito, os policiais decidiram abordar o rapaz e vistoriar o local. Durante a revista pessoal nada foi encontrado, porém durante as buscas os policiais encontraram 301 gramas de cocaína. A droga estava fracionada e pronta para venda. Também foram encontrados 3 mil eppendorfs e uma balança de precisão

"É um elemento bastante conhecido no meio policial, com várias passagens por tráfico de drogas. A informação é que ele seria um dos chefes do tráfico no Jardim Ponta Grossa", afirma o tenente Marco Antônio Matias.

De acordo com Matias, essa ação faz parte de uma estratégia do comando do batalhão que está empenhado no combate ao tráfico de drogas. "O tráfico é o pai de todos os crimes. Se o camarada furta um botijão de gás na casa de uma pessoa de bem é para trocar pela droga", analisa.

O jovem foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP).