Acea promove bazar neste sábado (14) e domingo (15), em Apucarana 

Neste final de semana, nos dias 14 e 15, acontece o 1º Mega Bazar Tem de Tudo, promovido pela Associação Cultura e Esportiva de Apucarana (Acea). No sábado, a atividade será das 8 às 16 horas, e no domingo, das 8 às 12 horas. Será comercializado desde móveis até roupas, bolsas, sapatos, brinquedos, panelas, pratos, copos, eletrodomésticos, malas, entre outros.

“Os produtos serão vendidos a partir de R$ 1, como camisetas, calças jeans, sandálias e camisas. O objeto mais caro do mega bazar será um eletrodoméstico no valor de R$ 60. Muita coisa boa por preço acessível”, explica Yuri Takeda, uma das organizadoras do evento.

Yuri conta que a equipe recebeu muita doação de toda a comunidade. “Era para ser um evento simples, mas acabou tomando uma proporção que não esperávamos. Acredito que seja devido à grande divulgação e também pelo compartilhamento via WhatsApp. Estamos muito agradecidos a todos que colaboraram”, comenta.

Parte da arrecadação do mega bazar será destinada a compra de leite para os 88 moradores do Lar São Vicente de Paulo. “Entramos em contato com a diretoria do lar e nos informaram que estão precisando de leite. Além de ser uma oportunidade de comprar produtos de qualidade por um valor acessível, ainda será possível colaborar com uma entidade da nossa cidade”, reforça.

O mega bazar será realizado na Acea, em Apucarana, localizada na Avenida Jaboti, 101, Jardim Menegazzo, em Apucarana. Para mais informações ligue no (43) 3422-0371.