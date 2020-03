Guarda Municipal de Apucarana recebe novas viaturas e equipamentos

Com investimentos de cerca de R$ 600 mil do próprio Município, a Prefeitura de Apucarana adquiriu dois veículos zero-quilômetro e diversos equipamentos para área da segurança pública. O material foi repassado nesta quinta-feira (12) para a Guarda Municipal (GM), em ato realizado no Centro Cívico José de Oliveira Rosa.

Os dois veículos Spin são equipados com radio digital de comunicação, cubículo de compartimento de prisão e giroflex em led. O investimento em cada um deles foi de R$ 97 mil. Também foram adquiridas 30 armas não-letais de eletrochoque e 300 cartuchos de munição não-letal, duas espingardas calibre 12 ( bala de borracha), dois bafômetros, 60 pares de coturno, 30 capas antichuva para os GMs, 30 capas para a Defesa Civil e 30 para motoqueiros.

Foram comprados ainda lançador de munição de gás pimenta e lacrimogênio, cotoveleiras, joelheiras e capacetes, 30 bandoleiras de suporte individual de rádio, 30 cintos de guarnição, 30 escudos balísticos, 30 capacetes para segurança em grandes eventos, 30 cacetetes, sprays de pimenta, espuma e gás lacrimogênio.

“É o maior investimento já feito na GM de Apucarana, honrando um compromisso assumido e que faz parte do planejamento da gestão Beto Preto”, reitera o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, afirmando que o próximo compromisso será o envio do Estatuto da GM para a Câmara de Vereadores e, na sequência, a realização de concurso público para contratação de mais guardas.

Junior da Femac salienta que muitos equipamentos são de ponta e contribuirão para aperfeiçoar o trabalho da GM. “As viaturas foram equipadas com rádio digital de comunicação, um equipamento moderno que já é utilizado pela Polícia Rodoviária Federal”, exemplifica, citando ainda alguns equipamentos que a GM ainda não possuía, como o lançador de munição não-letal.

Classificando como um tema transversal e que impacta em outras áreas, o prefeito destacou a importância da segurança pública e a presença de autoridades que compõem as forças policiais. “Por isso, fiz questão da presença de representantes dos comandos da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros”, disse Junior da Femac, citando o major Marcos José Facio, subcomandante do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), major André Lopes, comandante do Corpo de Bombeiros, e Marcos Felipe Rodrigues, delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP). Também estiveram presentes os vereadores Gentil Pereira, Franciley Godoi (Poim) e José Airton Deco de Araújo.

Além do investimento em equipamentos, o comandante da GM, Alessandro Carletti, também passou por um curso técnico de segurança não-letal. Carletti também foi homenageado pelos colegas de farda com uma placa, em agradecimento pela liderança exercida no comando da corporação.

“Esse é um momento de conquista, que divido com os secretários municipais e especialmente com os GMs que no ano passado realizaram mais de mil atendimentos, enfrentando chuva, sol, frio e trabalhando em finais de semana e feriados”, ressalta Carletti.