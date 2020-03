Secretaria de Esportes de Apucarana oferece aulas de badminton no Complexo Esportivo Lagoão

Estão abertas no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana, as inscrições para as aulas de iniciação e de treinamento avançado do badminton, com o professor Alysson Namba.

A secretaria municipal de Esportes, professora Jossuela Pinheiro, disse que os atletas interessados devem entrar em contato com o professor Namba durante as atividades no Lagoão. “Os treinos são gratuitos e abertos para toda a comunidade nos naipes masculino e feminino, reunindo alunos a partir dos 9 anos de idade. O badminton foi implantado no ano passado e já está dando bons resultados, graças ao apoio da gestão Beto Preto e do prefeito Junior da Femac”, comentou Jossuela Pinheiro.

As aulas de iniciação vão acontecer as quartas, quintas e sextas-feiras das 7h15 às 8h45, e aos sábados das 8 às 9h30.

O treinamento avançado é realizado as segundas-feiras das 19h30 às 20h45, as quartas e sextas-feiras das 19 às 20h15 e aos sábados das 9h30 às 11h30.

No ano passado, os atletas Alcides Favaretto, Lucas Favaretto, Carlos Gasparini e Pedro Gasparini, da Secretaria Municipal de Esportes, foram premiados em competição estadual realizada em Maringá.