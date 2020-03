Saúde de Apucarana traz detalhes sobre suspeita de Covid 19; entenda

O diretor da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana Roberto Kaneta confirmou, na manhã desta quinta-feira (12), o primeiro caso suspeito de Covid 19 de Apucarana. De acordo com ele, o paciente já recebeu alta médica mas segue em isolamento domiciliar, evitando contato com outras pessoas. Material já foi coletado e enviado para laboratórios oficiais para confirmar a suspeita.

De acordo com o diretor da Autarquia, o paciente é um padre de 95 anos, que apresenta um quadro de doença pulmonar, já com histórico de outras doenças respiratórias anteriores. Ele teria recebido em sua casa, em Apucarana, familiares vindos da Itália, país que está em epidemia do coronavírus. A visita teria acontecido na semana passada.



“Por essa razão epidemiológica, o caso é tratado como primeiro suspeito de Covid 19 no município”, informou Kaneta.



De acordo com padre Douglas Felipe, assessor diocesano de comunicação, o padre, que é o paciente em questão, recebeu a visita de um casal vindo da Itália, que já teriam realizado testes que demonstraram que eles não estão com o Coronavírus.



Na noite desta quarta-feira (11), o Hospital da Providência enviou boletim médico oficial, informando que o paciente de 95 anos, deu entrada nesta quarta-feira por volta das 10h. Ele teria passado por exames de imagem e laboratoriais, que apresentaram neuralgia pós-herpética (dor provocada por doença viral). Seu estado de saúde é considerado estável e ele recebeu alta hospitalar.



O resultado do exame que deve ou não confirmar a suspeita de Covid 19 do paciente de Apucarana deve sair nesta sexta-feira (13).