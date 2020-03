Vereador Poim consegue R$ 700 mil para recape asfáltico no Pirapó

No início desta semana o vereador Franciley Preto Godoi “Poim” (PSB) esteve em Curitiba. Em audiência, agendada pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, Poim esteve na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedu), com o secretário João Carlos Ortega. Durante o encontro, o vereador recebeu a liberação do convênio no valor de R$ 700 mil a fundo perdido, recursos a serem aplicados em recape asfáltico das ruas do Distrito de Pirapó.



“Entregamos ao Poim a liberação do convênio para recape que será em várias ruas deste importante distrito de Apucarana: Pirapó. É um convênio que teve início atendendo um pedido do vereador e do ex-prefeito e hoje secretário de Estado da Saúde, Beto Preto e que firmamos e assinamos agora, com o prefeito Júnior da Femac, com recursos a fundo perdido”, explica o secretário Ortega. Haverá uma contrapartida neste valor, sendo R$ 665 mil que correrão por conta da dotação orçamentária, fonte de Recursos do Tesouro do Estado e R$ 35 mil, importância equivalente a 5% do valor total pactuado



Poim agradeceu ao Governo do Estado pelo empenho em atender e ajudar Apucarana e o distrito. “Este recurso vai levar o recape às ruas do distrito. A União entre Apucarana e Governo do Estado com o governador Ratinho Júnior, secretário Ortega e com o secretário Beto Preto que iniciou esse processo, deu certo. Colhemos bons frutos. A comunidade é beneficiada. Nós e o prefeito Junior da Femac agradecemos esta conquista”, disse o vereador. Com o convênio assinado será realizada a licitação e assim que estiver concluída a obra será realizada.

O vereador esteve, também, em audiência com o secretário Beto Preto e na Casa Civil onde foram discutidos projetos e assuntos de interesse da comunidade apucaranense.