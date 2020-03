Maquinário vai auxiliar produtores na fertilização do solo em Apucarana

A Prefeitura de Apucarana promoveu na quarta-feira (11), na sede do Sindicato Rural Patronal (Sindirural), a apresentação de um moderno equipamento para distribuição de calcário e fertilizantes sólidos. Com capacidade para até 2 mil quilos, o maquinário adquirido pelo Município será utilizado tanto por produtores atendidos pelo Programa Municipal Terra Forte, quanto por associados do sindicato, no âmbito do Programa Estadual Pecuária Moderna.

“Esta máquina será operacionalizada em parceria com o sindicato, nos moldes do que já acontece com a associação dos cafeicultores onde, no ano passado, cedemos um maquinário para o plantio de mudas. Este é um modelo que acreditamos muito e que tem contribuído para que nossos produtores, especialmente os pequenos, tenham acesso a tecnologias de ponta e com isso aumentem a produção e renda, fixando ainda mais as famílias no campo”, disse o prefeito Júnior da Femac.

Adquirido via licitação ao custo de R$37.690,00, a empresa fornecedora do equipamento agrícola foi a AG Metal Metalúrgica Ltda, de Santa Catarina. O evento de apresentação contou com a presença do presidente da Sociedade Rural Patronal, Claudomiro Rodrigues da Silva, o “Mirinho Moisés”, do presidente da Câmara de Vereadores Luciano Molina, do secretário Municipal da Agricultura, José Luiz Porto, do gerente do IDR/IAPAR/EMATER, Romeu Susuki, além de representantes de associações e agricultores.

“Este distribuidor é diferenciado, pois é próprio para áreas declivosas, atendendo ao cultivo da uva, da banana e do café, por exemplo. Ela é multiuso, além de ser própria para distribuição de insumos para fertilização do solo, pode ser usada para distribuição de sementes como aveia e capim”, explicou Mirinho Moisés.

Em nome dos produtores rurais que serão beneficiados, o presidente do Sindirural agradeceu à administração municipal. “Que este programa sirva de exemplo para outros prefeitos. Este maquinário vai ser muito útil, com certeza vai ajudar aos nossos agricultores, em especial os pequenos, a ter uma renda melhor em suas propriedades. Quando o produtor rural vai bem, a cidade também vai e por isso agradecemos ao prefeito Júnior da Femac por atender ao nosso pedido, adquirindo este distribuidor”, disse Mirinho, pontuando que em todas as agendas o sindicato foi muito bem recebido pela administração municipal.

O secretário Municipal da Agricultura, José Luiz Porto, fez um resumo do trabalho da gestão Beto Preto/Júnior da Femac no setor e destacou a importância da máquina. “Muitos podem não estar entendendo a amplitude que este distribuidor terá na prática. Trata-se de um investimento que vai deixar as propriedades rurais de Apucarana ainda mais produtivas. As máquinas comuns distribuem os insumos a no máximo cinco metros de distância mas esta, adquirida pela prefeitura, possui como diferencial um turbo, lançando o material a até 30 metros”, relatou o secretário.

Ao lado do presidente da Câmara, Luciano Molina, o vereador Francisley “Poim” Godoi avaliou o ato da prefeitura. “Nunca vi uma gestão como esta que, desde o ex-prefeito Beto Preto e agora com o Júnior da Femac, valoriza tanto o produtor rural. Com iniciativa como esta, que também já ocorre no meu Distrito de Pirapó com os cafeicultores, mostra ser realmente uma administração igualitária. Isso é muito bom, Apucarana vem ganhando muito dia após dia”, assinalou o vereador.

Os produtores interessados em ter acesso ao maquinário deverão procurar o Sindicato Rural Patronal de Apucarana para agendamento.