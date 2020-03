Quinta-feira de calor e tempo seco, prevê Simepar

A massa de ar seco garante mais um dia de tempo estável na região do estado do Paraná, nesta quinta-feira (12), informou o Simepar.

No sul, centro, Campos Gerais e leste do estado temperaturas amenas na madrugada e amanhecer além da formação de nevoeiros. Faixas norte e oeste o sol brilha desde cedo e o tempo fica quente, porém com índices de umidade relativa do ar baixos.

Ao amanhecer Apucarana registrou 17ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 28ºC. Não existe a previsão de chuva.

Sexta-feira (13)

Os sistemas meteorológicos que predominam na região Sul do Brasil impedem o deslocamento de frentes frias sobre o estado do Paraná. Diante disso, a sexta-feira será mais um dia de tempo estável com predomínio de sol em todos os setores. Exceto a região Litorânea, o tempo seco vai ser o destaque do dia da RMC para o interior do Estado.