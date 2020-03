Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana abre as inscrições do Kung Fu

A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, chefiada pela professora Jossuela Pinheiro, comunica que estão abertas as inscrições para os treinamentos de kung fu no Complexo Esportivo Lagoão, no Centro da Juventude Alex Mazaron, nos Colégios Polivalente e Izidoro Luiz Cerávolo e na Escola Municipal João Antônio Braga Côrtes.

As atividades da modalidade têm o comando dos professores Abel e Renan. As segundas, quartas e sextas-feiras na Escola Braga Côrtes, os treinos ocorrem das 16h30 às 18 horas. As terças-feiras no Colégio Polivalente, as aulas são realizadas das 17h30 às 18h30.

No Colégio Cerávolo os treinamentos funcionam as quintas-feiras das 17 às 18h30. No sábado das 9 às 12 horas as atividades acontecem no Complexo Esportivo Lagoão.

NO CEJA – No Centro da Juventude de Apucarana (CEJA), os treinos são realizados aos sábados das 14 às 15 horas, com alunos de 8 a 17 anos; e das 15 às 16 horas, com alunos maiores de 18 anos. A inscrição tem que ser feita durante as aulas com o professor.

Mais informações do kung fu podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, anexa ao Centro da Juventude, na rua Piratininga, número 464, Jardim Diamantina, ou pelo telefone 3422-5184.