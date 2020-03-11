Agência do Trabalhador oferta 47 vagas de emprego

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 47 vagas de emprego nesta quinta-feira (12). Confira as oportunidades.
AUXILIAR DE AÇOUGUEIRO 1
ARTE FINALISTA 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM SUBLIMAÇÃO) 1
AUXILIAR DE VIDRACEIRO (CNH AB) 1
BORRACHEIRO 1
CHAPISTA DE LANCHONETE 1
CONFEITEIRO(A) 1
CONSULTOR DE VENDAS (E-COMMERCE) 1
CORTADOR P/ ENFESTADEIRA 1
CORTADOR P/ UNIFORME 1
COSTUREIRO(A) PARA ESTOFADOS 1
COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 11
DESENHISTA P/ LAYOUT (BONÉS) 1
EMPREGADA DOMÉSTICA (DORMIR NO LOCAL) 1
GESSEIRO FUNDIDOR 1
IMPRESSOR DE SILK (BONÉS) 2
INSTALADOR DE ALARMES, INSULFILME E SOM 1
MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS 1
MECÂNICO DE MOTOSSERRAS, ROÇADEIRAS 1
OPERADOR DE MONITORAMENTO (VIGILÂNCIA) 1
INSTALADOR DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 1
OPERADOR DE BORDADO 1
PASSADEIRA INDUSTRIAL (JEANS) 1
REPOSITOR (MERCADO) 2
TÉCNICO EM AGRIMENSURA (TOPOGRAFIA) 1
TORNEIRO MECÂNICO 1
VENDEDOR(A) DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 1
VENDEDOR PRACISTA 5
VAGAS PARA DEIXAR CURRICULUM Quantidade
AUXILIAR TÉCNICO DE ELETRÔNICA 1
CUIDADOR DE IDOSOS (DORMIR NO LOCAL) 1
SERVIÇOS GERAIS 1