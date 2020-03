Sivana sorteia prêmios da campanha Apucarana Liquida

O Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) realizou na manhã desta quarta-feira, dia 11, a última etapa dos sorteios da 12ª Apucarana Liquida. A campanha aconteceu entre os dias 14,15 e 16 de fevereiro e movimentou o comércio de Apucarana atraindo consumidores de várias cidades da região, inclusive de Londrina. “Nós fizemos o sorteio dos vales-compra hoje de manhã, conforme prevê o regulamento da campanha, e ontem fizemos o sorteio dos kits churrasco. O kit churrasco deverá ser entregue pelas lojas participantes aos seus contemplados. Já os vales-compra será entregue pelo Sivana”, explica a presidente do Sivana, Aída Assunção.

Aída observa que o grande número de cupons revela, mais uma vez, que a campanha está consolidada. “Além disso, surpreendeu a participação dos consumidores de cidades vizinhas. Nós sabíamos que vinham, mas com o sorteio, pudemos constatar que o comércio de Apucarana é uma referência para a região. Tivemos contemplados de Marilândia do Sul, Cambira, Jandaia do Sul, Novo Itacolomi e até de Londrina”, afirma.

Confira a lista dos ganhadores.

Ganhadores vales-compra

1 - Fernanda Pesenti (Londrina), Loja Naka Shoes, vendedora Maria Alcir

2 - Nadai Fukuda (Apucarana), Loja Sport Center, Vendedora Priscila

3 - Silvinha Alves Oliveira (Apucarana), Loja Naka Shoes, Vendedora Loraine

4 - Tânia Cristina Kowal (Apucarana), Loja Belíssima, Vendedora Meire

5 - Silvania F. Costa (Jandaia do Sul), Loja Sport Center, vendedora Priscila

6 - Almerindo Rosa Silva (Marumbi), Loja Skina Kids, Vendedora Maria

Ganhadores Kit Churrasco

QTDE EMPRESA NOME COMPLETO

1 ARACALCE - HELEN FRAIS

2 AREZZO - CLAUDIA J. FREITAS DE OLIVEIRA

3 ATHLETIC SPORT - ELISA O. CIAPRINA

4 B1 AVENIDA - AMAURI JOSÉ DA SILVA

5 B1 PRAÇA CATEDRAL - DEISE ARIANE

6 BAMBOLÊ - RAFAEL ROBSON OSTROSKI

7 BEBÊ CHIC - BRUNA RIBAS

8 BELÍSSIMA - ISABELA VIEIRA

9 BONNY SOCIAL - ANDREIA APª PELEGRINO FORNER

10 BONNY SPORT WEAR - ROBSON JOSE

11 BOVO ACABAMENTOS - KARINA THAMY

12 CAMARIM STORE - JOELMA PARRA MEDINA

13 CASA SÃO PAULO - ANTONIO APº AMARO DA SILVA

14 CAMISARIA A1 - NEUSA OLIVEIRA SOLTH

15 CARINHA DE ANJO - ANA BONFIM CUPERTINO

16 CARROSSEL BRINQUEDOS - RODRIGO MASCOTE SANCHES

17 CARTOLA MEN STORE - LUCAS ZANELA DELMAS

18 CASAS APUCARANA - FABRICIO GABRIEL DELGADO

19 CATAVENTO - NEUSA MENDES DA SILVA

20 CHARME KIDS - SUELI APª S.S

21 COMERCIAL IVAIPORÃ - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

22 DARCRIS MODAS - ROSELI A. CREMER DOS SANTOS

23 DAROM MOVEIS - MARIA APª CAVALCANTI

24 DECORTEX - SIRLEY CAMPETTO

25 DIAS COURO - JOSIANE C. S NASCIMENTO

26 DOIDA DEMAIS - SILVANA M. DA SILVA

27 EDU CALÇADOS - HELCIO PAULO

28 ESPORTES CAMISA 10 - SILVANA APª A. MACHADO

29 FARMÁCIA SAÚDE 24 HORAS - GILMAR ALVES

30 FASHION CASE - ELISANDRA LUCIO

31 FINESSE COLÇHÕES - DAIANE C. ANANIAS

32 FLORICULTURA CHANNEL - RICARDO A.S ALMEIDA

33 FLORICULTURA ESTAÇÃO DAS FLORES - CÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS

34 FLORICULTURA FLOR E ARTE – EDSON KOJIKOWOSHI

35 FOR BOYS FOR GIRLS - SUELI APª L. ROLT

36 GANDARA'S COURO - ROGERIO CARVALHO DE MELO

37 GOUVEIA RELOJOARIA - BERNADETE F. ROSINA

38 GOLDEN HOUSE - EDUARDO CORREIA

39 GRG ESPORTES - MICHELE VICENTIN

40 HARD SKATE SHOP - JANAINA GABRIELE I. SILVA

41 HERING STORE - ANGELICA CRISTINA RIVELINI

42 HOMETEX DECOR - ANA CRISTINE ALVES

43 IZAVEST - ELKE M. VOLKMANN

44 JEMILY - JOSUEL BATISTA DAVID

45 JJ COLCHÕES - MADALENA DE SOUZA

46 JOÃO E MARIA ALLEGRO KIDS - MARIA APª DA SILVA

47 JOLLY - LARISSA MAYARA MIRELA

48 JOLLY SHOPPING - VIVIANE GUIMARÃES

49 JUAREZ ÓPTICA - EDISLSON CORREIA DOS ANJOS

50 KALYSSA E LARACHA - LUANA A. GARCIA

51 KARLOS CALÇADOS - FABIANA DE CARVALHO

52 KARYSMA - IVANI TURINI

53 KING KONFORT COLCHÕES - FELIPE BATISTA CORREIA

54 LÉO COSMÉTICOS - ALESSANDRO JOSE PIMENTA

55 LIS BEAUTY - KARINE ROSA DA SILVA

56 LIBERATTI - MICHAEL NOKI DE SOUZA

57 LOOFTING - SONIA VIVIANE

58 LOJAS MARCATO - ALESSANDRO NORI DO COUTO

59 LOJA DO BARULHO - ANA PAULA CREPALDI

60 LOJA GIGA - SAMUEL EDUARDO

61 LOJAS O DOIDÃO - VANIA CRISTINA TOSSANI XAVIER

62 LOJAS KARINA - POLLYANA KAROLINA SIMOES

63 LOJAS MANIA - CLAUDIA CANDOZIN AVANCI

64 LOJA QUEIMA TOTAL - VERA LUCIA DE OLIVEIRA

65 LOJA OVER - JAQUELINE T. BEFFA SILVA

66 MAGAZINE LUIZA - LUCINEIA DAIANE DE CASTRO

67 MERCADÃO DO ÓCULOS - FLAVIA CLOACH M. DA SILVA

68 MÓVEIS SÃO JOSÉ - JESSICA PAULA M. LOPES

69 NAKA SHOES - IVONE MORI

70 NERIMAR PAPELARIA - NISERIA S. DE LIMA

71 NIKOS CALÇADOS - PAULA T. SOUZA VISICATI

72 ÓTICA A ESPECIALIZADA - SONIA CHAVES

73 OUTLET TOP JEANS - VIVIANE FATIMA DE OLIVEIRA

74 O DOIDÃO CALÇADOS - MARIA C. S. AVELINO

75 ÓTICA DINIZ - ALEX DE FARIA DA SILVA

76 PADROEIRA CALÇADOS - ROSA BORGES DA FONSECA

77 PIMPOLHO - SHEILA FERNANDES

78 PRATA MODERNA - EDMILSON GONÇALVES SILVA

79 SERALLÊ - JAQUELINE FERREIRA PEREIRA

80 SKINA KIDS - ROSANA BUENO FERREIRA

81 SPORT CENTER - MARIZA F. A. CASTRO BILL

82 STIGMA MODAS - MARISTELA PROTIZEK FERREIRA

83 STUDIO Z1 BOUTIQUE - EDNA F. V. SANTOS

84 TALYNNE CONFECÇÕES - REGINA MARIA DE ANDRADE

85 TAPETE MÁGICO - DEBORAH MAGALHÃES PEGO

86 TATY MODAS - JOCIMAR VAGNER VIALE

87 TODIMO - MARCIO MENDONÇA

88 TÓKIO COSMÉTICOS – LOURDINALVA MARIA FACCHIANO

89 TUCA SHOP - JENIFFER NAIANE

90 TUA CARA - IRYS CAMILA DE LIMA SCHIMIDT

91 ULTRA JOVEM - ELAINE MARA CUNHA