Sivana sorteia prêmios da campanha Apucarana Liquida

O Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) realizou na manhã desta quarta-feira, dia 11, a última etapa dos sorteios da 12ª Apucarana Liquida. A campanha aconteceu entre os dias 14,15 e 16 de fevereiro e movimentou o comércio de Apucarana atraindo consumidores de várias cidades da região, inclusive de Londrina. “Nós fizemos o sorteio dos vales-compra hoje de manhã, conforme prevê o regulamento da campanha, e ontem fizemos o sorteio dos kits churrasco. O kit churrasco deverá ser entregue pelas lojas participantes aos seus contemplados. Já os vales-compra será entregue pelo Sivana”, explica a presidente do Sivana, Aída Assunção.
Aída observa que o grande número de cupons revela, mais uma vez, que a campanha está consolidada. “Além disso, surpreendeu a participação dos consumidores de cidades vizinhas. Nós sabíamos que vinham, mas com o sorteio, pudemos constatar que o comércio de Apucarana é uma referência para a região. Tivemos contemplados de Marilândia do Sul, Cambira, Jandaia do Sul, Novo Itacolomi e até de Londrina”, afirma.
Confira a lista dos ganhadores.
Ganhadores vales-compra
1 - Fernanda Pesenti (Londrina), Loja Naka Shoes, vendedora Maria Alcir
2 - Nadai Fukuda (Apucarana), Loja Sport Center, Vendedora Priscila
3 - Silvinha Alves Oliveira (Apucarana), Loja Naka Shoes, Vendedora Loraine
4 - Tânia Cristina Kowal (Apucarana), Loja Belíssima, Vendedora Meire
5 - Silvania F. Costa (Jandaia do Sul), Loja Sport Center, vendedora Priscila
6 - Almerindo Rosa Silva (Marumbi), Loja Skina Kids, Vendedora Maria
Ganhadores Kit Churrasco
QTDE EMPRESA NOME COMPLETO
1 ARACALCE - HELEN FRAIS
2 AREZZO - CLAUDIA J. FREITAS DE OLIVEIRA
3 ATHLETIC SPORT - ELISA O. CIAPRINA
4 B1 AVENIDA - AMAURI JOSÉ DA SILVA
5 B1 PRAÇA CATEDRAL - DEISE ARIANE
6 BAMBOLÊ - RAFAEL ROBSON OSTROSKI
7 BEBÊ CHIC - BRUNA RIBAS
8 BELÍSSIMA - ISABELA VIEIRA
9 BONNY SOCIAL - ANDREIA APª PELEGRINO FORNER
10 BONNY SPORT WEAR - ROBSON JOSE
11 BOVO ACABAMENTOS - KARINA THAMY
12 CAMARIM STORE - JOELMA PARRA MEDINA
13 CASA SÃO PAULO - ANTONIO APº AMARO DA SILVA
14 CAMISARIA A1 - NEUSA OLIVEIRA SOLTH
15 CARINHA DE ANJO - ANA BONFIM CUPERTINO
16 CARROSSEL BRINQUEDOS - RODRIGO MASCOTE SANCHES
17 CARTOLA MEN STORE - LUCAS ZANELA DELMAS
18 CASAS APUCARANA - FABRICIO GABRIEL DELGADO
19 CATAVENTO - NEUSA MENDES DA SILVA
20 CHARME KIDS - SUELI APª S.S
21 COMERCIAL IVAIPORÃ - ANTONIO CARLOS DE SOUZA
22 DARCRIS MODAS - ROSELI A. CREMER DOS SANTOS
23 DAROM MOVEIS - MARIA APª CAVALCANTI
24 DECORTEX - SIRLEY CAMPETTO
25 DIAS COURO - JOSIANE C. S NASCIMENTO
26 DOIDA DEMAIS - SILVANA M. DA SILVA
27 EDU CALÇADOS - HELCIO PAULO
28 ESPORTES CAMISA 10 - SILVANA APª A. MACHADO
29 FARMÁCIA SAÚDE 24 HORAS - GILMAR ALVES
30 FASHION CASE - ELISANDRA LUCIO
31 FINESSE COLÇHÕES - DAIANE C. ANANIAS
32 FLORICULTURA CHANNEL - RICARDO A.S ALMEIDA
33 FLORICULTURA ESTAÇÃO DAS FLORES - CÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS
34 FLORICULTURA FLOR E ARTE – EDSON KOJIKOWOSHI
35 FOR BOYS FOR GIRLS - SUELI APª L. ROLT
36 GANDARA'S COURO - ROGERIO CARVALHO DE MELO
37 GOUVEIA RELOJOARIA - BERNADETE F. ROSINA
38 GOLDEN HOUSE - EDUARDO CORREIA
39 GRG ESPORTES - MICHELE VICENTIN
40 HARD SKATE SHOP - JANAINA GABRIELE I. SILVA
41 HERING STORE - ANGELICA CRISTINA RIVELINI
42 HOMETEX DECOR - ANA CRISTINE ALVES
43 IZAVEST - ELKE M. VOLKMANN
44 JEMILY - JOSUEL BATISTA DAVID
45 JJ COLCHÕES - MADALENA DE SOUZA
46 JOÃO E MARIA ALLEGRO KIDS - MARIA APª DA SILVA
47 JOLLY - LARISSA MAYARA MIRELA
48 JOLLY SHOPPING - VIVIANE GUIMARÃES
49 JUAREZ ÓPTICA - EDISLSON CORREIA DOS ANJOS
50 KALYSSA E LARACHA - LUANA A. GARCIA
51 KARLOS CALÇADOS - FABIANA DE CARVALHO
52 KARYSMA - IVANI TURINI
53 KING KONFORT COLCHÕES - FELIPE BATISTA CORREIA
54 LÉO COSMÉTICOS - ALESSANDRO JOSE PIMENTA
55 LIS BEAUTY - KARINE ROSA DA SILVA
56 LIBERATTI - MICHAEL NOKI DE SOUZA
57 LOOFTING - SONIA VIVIANE
58 LOJAS MARCATO - ALESSANDRO NORI DO COUTO
59 LOJA DO BARULHO - ANA PAULA CREPALDI
60 LOJA GIGA - SAMUEL EDUARDO
61 LOJAS O DOIDÃO - VANIA CRISTINA TOSSANI XAVIER
62 LOJAS KARINA - POLLYANA KAROLINA SIMOES
63 LOJAS MANIA - CLAUDIA CANDOZIN AVANCI
64 LOJA QUEIMA TOTAL - VERA LUCIA DE OLIVEIRA
65 LOJA OVER - JAQUELINE T. BEFFA SILVA
66 MAGAZINE LUIZA - LUCINEIA DAIANE DE CASTRO
67 MERCADÃO DO ÓCULOS - FLAVIA CLOACH M. DA SILVA
68 MÓVEIS SÃO JOSÉ - JESSICA PAULA M. LOPES
69 NAKA SHOES - IVONE MORI
70 NERIMAR PAPELARIA - NISERIA S. DE LIMA
71 NIKOS CALÇADOS - PAULA T. SOUZA VISICATI
72 ÓTICA A ESPECIALIZADA - SONIA CHAVES
73 OUTLET TOP JEANS - VIVIANE FATIMA DE OLIVEIRA
74 O DOIDÃO CALÇADOS - MARIA C. S. AVELINO
75 ÓTICA DINIZ - ALEX DE FARIA DA SILVA
76 PADROEIRA CALÇADOS - ROSA BORGES DA FONSECA
77 PIMPOLHO - SHEILA FERNANDES
78 PRATA MODERNA - EDMILSON GONÇALVES SILVA
79 SERALLÊ - JAQUELINE FERREIRA PEREIRA
80 SKINA KIDS - ROSANA BUENO FERREIRA
81 SPORT CENTER - MARIZA F. A. CASTRO BILL
82 STIGMA MODAS - MARISTELA PROTIZEK FERREIRA
83 STUDIO Z1 BOUTIQUE - EDNA F. V. SANTOS
84 TALYNNE CONFECÇÕES - REGINA MARIA DE ANDRADE
85 TAPETE MÁGICO - DEBORAH MAGALHÃES PEGO
86 TATY MODAS - JOCIMAR VAGNER VIALE
87 TODIMO - MARCIO MENDONÇA
88 TÓKIO COSMÉTICOS – LOURDINALVA MARIA FACCHIANO
89 TUCA SHOP - JENIFFER NAIANE
90 TUA CARA - IRYS CAMILA DE LIMA SCHIMIDT
91 ULTRA JOVEM - ELAINE MARA CUNHA