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Sivana sorteia prêmios da campanha Apucarana Liquida

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O Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) realizou na manhã desta quarta-feira, dia 11, a última etapa dos sorteios da 12ª Apucarana Liquida. A campanha aconteceu entre os dias 14,15 e 16 de fevereiro e movimentou o comércio de Apucarana atraindo consumidores de várias cidades da região, inclusive de Londrina. “Nós fizemos o sorteio dos vales-compra hoje de manhã, conforme prevê o regulamento da campanha, e ontem fizemos o sorteio dos kits churrasco. O kit churrasco deverá ser entregue pelas lojas participantes aos seus contemplados. Já os vales-compra será entregue pelo Sivana”, explica a presidente do Sivana, Aída Assunção.

Aída observa que o grande número de cupons revela, mais uma vez, que a campanha está consolidada. “Além disso, surpreendeu a participação dos consumidores de cidades vizinhas. Nós sabíamos que vinham, mas com o sorteio, pudemos constatar que o comércio de Apucarana é uma referência para a região. Tivemos contemplados de Marilândia do Sul, Cambira, Jandaia do Sul, Novo Itacolomi e até de Londrina”, afirma.  

Confira a lista dos ganhadores.

Ganhadores vales-compra

 1 - Fernanda Pesenti (Londrina), Loja Naka Shoes, vendedora Maria Alcir

2 - Nadai Fukuda (Apucarana), Loja Sport Center, Vendedora Priscila

3 - Silvinha Alves Oliveira (Apucarana), Loja Naka Shoes, Vendedora Loraine

4 - Tânia Cristina Kowal (Apucarana), Loja Belíssima, Vendedora Meire

5 - Silvania F. Costa (Jandaia do Sul), Loja Sport Center, vendedora Priscila

6 - Almerindo Rosa Silva (Marumbi), Loja Skina Kids, Vendedora Maria

Ganhadores Kit Churrasco

QTDE     EMPRESA            NOME COMPLETO

1             ARACALCE - HELEN FRAIS

2             AREZZO - CLAUDIA J. FREITAS DE OLIVEIRA

3             ATHLETIC SPORT - ELISA O. CIAPRINA

4             B1 AVENIDA - AMAURI JOSÉ DA SILVA

5             B1 PRAÇA CATEDRAL -   DEISE ARIANE

6             BAMBOLÊ - RAFAEL ROBSON OSTROSKI

7             BEBÊ CHIC - BRUNA RIBAS

8             BELÍSSIMA - ISABELA VIEIRA

9             BONNY SOCIAL - ANDREIA APª PELEGRINO FORNER

10           BONNY SPORT WEAR - ROBSON JOSE

11           BOVO ACABAMENTOS - KARINA THAMY

12           CAMARIM STORE - JOELMA PARRA MEDINA

13           CASA SÃO PAULO - ANTONIO APº AMARO DA SILVA

14           CAMISARIA A1  - NEUSA OLIVEIRA SOLTH

15           CARINHA DE ANJO - ANA BONFIM CUPERTINO

16           CARROSSEL BRINQUEDOS - RODRIGO MASCOTE SANCHES

17           CARTOLA MEN STORE - LUCAS ZANELA DELMAS

18           CASAS APUCARANA - FABRICIO GABRIEL DELGADO

19           CATAVENTO - NEUSA MENDES DA SILVA

20           CHARME KIDS - SUELI APª S.S

21           COMERCIAL IVAIPORÃ  - ANTONIO CARLOS DE SOUZA

22           DARCRIS MODAS - ROSELI A. CREMER DOS SANTOS

23           DAROM MOVEIS - MARIA APª CAVALCANTI

24           DECORTEX - SIRLEY CAMPETTO

25           DIAS COURO - JOSIANE C. S NASCIMENTO

26           DOIDA DEMAIS - SILVANA M. DA SILVA

27           EDU CALÇADOS - HELCIO PAULO

28           ESPORTES CAMISA 10 - SILVANA APª A. MACHADO

29           FARMÁCIA SAÚDE 24 HORAS - GILMAR ALVES

30           FASHION CASE  - ELISANDRA LUCIO

31           FINESSE COLÇHÕES - DAIANE C. ANANIAS

32           FLORICULTURA CHANNEL - RICARDO A.S ALMEIDA

33           FLORICULTURA ESTAÇÃO DAS FLORES - CÉLIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS

34           FLORICULTURA FLOR E ARTE – EDSON KOJIKOWOSHI

35           FOR BOYS FOR GIRLS - SUELI APª L. ROLT

36           GANDARA'S COURO - ROGERIO CARVALHO DE MELO

37           GOUVEIA RELOJOARIA - BERNADETE F. ROSINA

38           GOLDEN HOUSE - EDUARDO CORREIA

39           GRG ESPORTES - MICHELE VICENTIN

40           HARD SKATE SHOP - JANAINA GABRIELE I. SILVA

41           HERING STORE  - ANGELICA CRISTINA RIVELINI

42           HOMETEX DECOR - ANA CRISTINE ALVES

43           IZAVEST - ELKE M. VOLKMANN

44           JEMILY - JOSUEL BATISTA DAVID

45           JJ COLCHÕES - MADALENA DE SOUZA

46           JOÃO E MARIA ALLEGRO KIDS - MARIA APª DA SILVA

47           JOLLY - LARISSA MAYARA MIRELA

48           JOLLY SHOPPING - VIVIANE GUIMARÃES

49           JUAREZ ÓPTICA - EDISLSON CORREIA DOS ANJOS

50           KALYSSA E LARACHA - LUANA A. GARCIA

51           KARLOS CALÇADOS - FABIANA DE CARVALHO

52           KARYSMA - IVANI TURINI

53           KING KONFORT COLCHÕES - FELIPE BATISTA CORREIA

54           LÉO COSMÉTICOS - ALESSANDRO JOSE PIMENTA

55           LIS BEAUTY - KARINE ROSA DA SILVA

56           LIBERATTI - MICHAEL NOKI DE SOUZA

57           LOOFTING - SONIA VIVIANE

58           LOJAS MARCATO - ALESSANDRO NORI DO COUTO

59           LOJA DO BARULHO - ANA PAULA CREPALDI

60           LOJA GIGA - SAMUEL EDUARDO

61           LOJAS O DOIDÃO - VANIA CRISTINA TOSSANI XAVIER

62           LOJAS KARINA - POLLYANA KAROLINA SIMOES

63           LOJAS MANIA - CLAUDIA CANDOZIN AVANCI

64           LOJA QUEIMA TOTAL - VERA LUCIA DE OLIVEIRA

65           LOJA OVER - JAQUELINE T. BEFFA SILVA

66           MAGAZINE LUIZA - LUCINEIA DAIANE DE CASTRO

67           MERCADÃO DO ÓCULOS - FLAVIA CLOACH M. DA SILVA

68           MÓVEIS SÃO JOSÉ - JESSICA PAULA M. LOPES

69           NAKA SHOES - IVONE MORI

70           NERIMAR PAPELARIA - NISERIA S. DE LIMA

71           NIKOS CALÇADOS - PAULA T. SOUZA VISICATI

72           ÓTICA A ESPECIALIZADA - SONIA CHAVES

73           OUTLET TOP JEANS - VIVIANE FATIMA DE OLIVEIRA

74           O DOIDÃO CALÇADOS - MARIA C. S. AVELINO

75           ÓTICA DINIZ - ALEX DE FARIA DA SILVA

76           PADROEIRA CALÇADOS - ROSA BORGES DA FONSECA

77           PIMPOLHO - SHEILA FERNANDES

78           PRATA MODERNA - EDMILSON GONÇALVES SILVA

79           SERALLÊ - JAQUELINE FERREIRA PEREIRA

80           SKINA KIDS - ROSANA BUENO FERREIRA

81           SPORT CENTER - MARIZA F. A. CASTRO BILL

82           STIGMA MODAS - MARISTELA PROTIZEK FERREIRA

83           STUDIO Z1 BOUTIQUE   - EDNA F. V. SANTOS

84           TALYNNE CONFECÇÕES - REGINA MARIA DE ANDRADE

85           TAPETE MÁGICO - DEBORAH MAGALHÃES PEGO

86           TATY MODAS - JOCIMAR VAGNER VIALE

87           TODIMO - MARCIO MENDONÇA

88           TÓKIO COSMÉTICOS – LOURDINALVA MARIA FACCHIANO

89           TUCA SHOP - JENIFFER NAIANE

90           TUA CARA - IRYS CAMILA DE LIMA SCHIMIDT

91           ULTRA JOVEM - ELAINE MARA CUNHA 

                               

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