30º BIMec realiza Corrida da Paz no domingo (15) em Apucarana 

O 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado realiza no dia 15 de março, a "Corrida da Paz do Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM)”.

O evento foi criado em 2006 pelo Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM) e consiste na organização de uma jornada esportiva (corrida ou caminhada), sem fins competitivos, com a intenção de promover a prática esportiva e contribuir com a paz mundial.

A corrida gratuita começa às 9 horas, com aquecimento no Complexo

Esportivo do Lagoão, seguido de um percurso de 3,5 km pelas ruas centrais de Apucarana. O convite está aberto para toda a comunidade.