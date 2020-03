Vereadores de Apucarana aproveitam janela partidária para mudança de sigla

Pelo menos seis vereadores de Apucarana deverão mudar de partido durante a abertura da janela partidária que começou em 5 de março e segue até o dia 3 de abril.

Segundo apurou a Coluna da Tribuna, publicada na edição desta quarta-feira (11) do jornal Tribuna do Norte, Lucas Leugi já se desligou do Rede, Luciano Molina também estaria se desligando do Rede, Rodolfo Mota deve deixar o PSD, Franciley Preto Godói deve deixar o PSB e deve ir para o PSD, Gentil Pereira deve sair do PV e Mauro Bertoli deve sair do DEM.

Bertoli, inclusive estaria sendo sondado para ser vice de Júnior da Femac, que deverá disputar reeleição pelo PSD.