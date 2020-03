Prefeitura deve atender solicitações de vereadores para passagens elevadas em Apucarana

A prefeitura de Apucarana deve construir duas passagens elevadas para pedestres.

Conforme apurou a Coluna da Tribuna, publicada na edição desta quarta-feira (11) no jornal Tribuna do Norte, uma delas deverá ser construída na Rua Miguel Simeão, próximo do cruzamento com a Rua Nagib Daher, através de encaminhamento feito pelo vereador Gentil Pereira (PV), atendendo a reivindicações de moradores e comerciantes da região.

A outra passagem elevada, deverá ser construída em frente a Associação de Deficientes Físicos de Apucarana (Adefiap), atendendo a solicitação da entidade, reforçada pelo vereador Luciano Molina (Rede).