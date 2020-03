Secretaria de Obras conserta Buraco na Rua Noboru Fukushima  nesta quarta

A prefeitura de Apucarana, através da secretaria de Obras, começa nesta quarta-feira (11), as obras para recuperação do trecho da Rua Noboru Fukushima, no Parque Jaboti, onde um buraco profundo se abriu após as fortes chuvas das últimas semanas.



De acordo com a assessoria da prefeitura, o grande volume de água das últimas chuvas estourou a tubulação das galerias pluviais no local, que já são antigas. Isso fez com que o asfalto cedesse e o buraco fosse aberto. Cavaletes foram colocados ao redor do local para sinalizar e evitar acidentes.



Ainda de acordo com a assessoria do município, o trabalho só poderá ser executado com tempo aberto, sem chuvas.