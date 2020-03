Confira os falecimentos de Apucarana e região:

Apucarana:

Armando Benatati, 87 anos, é velado no Ginásio de Esportes do Pirapó. O sepultamento acontece às 15h, no Cemitério Cristo Rei.

Douglas aparecido da silva mariano, 24 anos, é velado na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento acontece às 14h no Cemitério Portal do Céu.

Arapongas:

Maria Barbara Lima de Souza, 69 é velada na Capela do Prever. O sepultamento aconteceu às na quinta-feira (11), às 10h, no Cemitério Municipal.