Apucaranense se prepara para participar de corrida noturna em Londrina

O apucaranense de coração, Evandro Lima da Sila, de 33 anos, mais conhecido como ‘Baiano’, se prepara para participar de mais uma corrida. A prova acontece no dia 14 de março em Londrina.



A terceira edição da Londrisoft Night Run será realizada a partir das 18h, no Jardim Botânico. O foco de ‘Baiano’ é conquistar um bom resultado na corrida noturna.

“Fui o terceiro apucaranense com o melhor tempo nos 5 Km da corrida 28 de janeiro. No começo deste mês, fiquei em segundo lugar geral no circuito de corrida do Sesc. Agora estou me preparando para minha terceira corrida do ano, em busca de pódio,” comenta o atleta.

A paixão pela corrida começou quando Evandro ainda morava no interior da Bahia. Ele se mudou para Apucarana em 2012. “Eu corria da Bahia para me manter em forma. Quando mudei para Apucarana ouvi os comentários da prova 28 de janeiro e fui participar da corrida, eu achei excelente e não parei mais,” conta.

Em 2019 ‘Baiano’ machucou o joelho, mas conseguiu se recuperar e desde então conquistou bons resultados nas provas. “Graças a Deus, dei a volta por cima, voltei a treinar em agosto de 2019, em setembro já tinha a prova circuito Sesc Apucarana, treinei bastante e consegui 1º lugar na categoria, nos 12km. Depois já participar em Londrina, da corrida da UEL, fiquei em 3º lugar categoria. Em dezembro corri em Arapongas, conquistei 1º lugar nos 5 km na categoria, me preparei para a 28, onde obtive bons resultados e quero continuar correndo e levando o nome de Apucarana para outras cidades,” destaca o corredor.

O atleta fez questão de deixar um recado para quem quer começar a correr. “Comece a correr. Correndo, você vai sentir um bem estar dentro de você. É benefício a sua própria saúde,” finaliza.