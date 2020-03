Cachorro ataca gato de vizinha e idosa de 63 anos acaba detida em Apucarana

Uma idosa de 63 anos foi detida após tentar matar o cachorro da vizinha. Ela ainda teria ofendido os policiais, que precisaram usar técnicas de imobilização para conter a mulher. O caso aconteceu na Tua Biagen Rive, no Residencial Sumatra, em Apucarana.

A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 19h30. Uma mulher de 40 anos contou que a vizinha estava arremessando pedras na direção dela e de sua filha e que a suspeita tentou matar seu cachorro.

Conforme a PM, quando a equipe chegou, encontrou as envolvidas no meio da rua, exaltadas, gritando e discutindo. A idosa contou, que o cachorro da sua vizinha, da raça Lhasa Apso de porte médio, entrou no quintal e atacou o filhote do seu gato, que morreu.

A idosa ainda disse que após ver o gato morto, tentou matar o cachorro da sua vizinha, por meio de pauladas e pedradas, porém a dona do animal trancou o cão dentro da casa.

Nervosa, a idosa passou a arremessar as pedras contra a residência e o portão da vizinha.

A dona do cachorro repassou para a PM, que devido a um descuido, realmente seu cão saiu da casa e entrou no quintal da idosa.

A PM informou que a idosa ainda usou vários palavrões para ofender a mulher e alterada começou a desacatar os policias falando: “se vocês prestarem pra alguma coisa, então vocês tem que matar essas desgraçadas. Vocês jogam pro time de vagabundo, igual ao Bolsonaro", eu não autorizo vocês a ficarem aqui, na hora que vocês saírem eu mato elas".

Diante da situação, a senhora foi detida, porém foi preciso o uso de técnicas de imobilização e algema para contê-la. Ela foi levada para a delegacia.