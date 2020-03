PM de Apucarana prende autor de furtos e roubos na cidade 

Um homem de 30 anos foi detido na tarde de terça-feira (10), através de um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções de Apucarana. Ele seria o autor de furtos e roubos que já aconteceram na cidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito é envolvido com o mundo do crime há muitos anos. Possui passagem por lesão corporal em 2006; roubo a uma residência (sítio) em 2008; roubo de uma van na cidade de Cambé em 2013; roubo agravado em uma fazenda em 2015 e roubo a residência em 2019.

Ainda conforme a PM, a prisão do suspeito faz parte de um trabalho de inteligência desenvolvido pelos policiais do Serviço Reservado do 10ºBPM, no intuito de fazer cumprir-se a lei e prender pessoas envolvidas com delitos em Apucarana e região.