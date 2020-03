PM de Apucarana entrega bicicleta na 'Casa do Dodo'

Na tarde de terça-feira (10) a Polícia Militar (PM) de Apucarana, realizou uma visita na 'Casa do Dodo', que foi construída para dar abrigo específico a adolescentes, a partir dos 12 anos, desabrigados e com deficiência, sem perspectiva de moradia, localizada no Parque da Raposa, para entregar uma bicicleta, doada por um empresário da cidade.

Conforme a PM, a ideia surgiu após o um crime que aconteceu no local. Ladrões invadiram a casa no dia 27 de janeiro e usaram bombinhas para imitar barulho de tiros, assustando que vive no espaço. Os suspeitos levaram um saco de ração de 13 Kg,e a bicicleta, que foi encontrada toda danificada.

Segundo a PM, vendo a felicidade das pessoas que lá estão abrigadas, a equipe resolveu conversar com um empresário que fez a doação de forma anônima.