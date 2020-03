FNDE confirma construção de escola e CMEI no Solo Sagrado

Em reunião mantida na tarde de terça-feira (10), na sede do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em Brasília, o diretor de gestão do órgão, Gabriel Medeiros Vilar, confirmou a liberação de recursos para a construção de uma escola e um CMEI no Residencial Solo Sagrado. O anúncio foi feito ao prefeito Junior da Femac e ao deputado federal Sérgio Souza, em resposta a projeto encaminhado pela Prefeitura de Apucarana durante 2019.

“Já dispomos de áreas para implantar a escola e o centro municipal de educação infantil no Residencial Solo Sagrado e agora recebemos a confirmação de que os projetos estão sendo autorizados”, informou o prefeito Junior da Femac. Segundo ele, os projetos são de padrão do FNDE, sendo uma escola com doze salas de aula, no valor de R$ 3.360.000,00; e um CMEI com capacidade para atender 140 crianças, com investimento de mais R$ 1.280.000,00.

Conforme explica o prefeito, a partir de agora se iniciam os trâmites burocráticos, para o encaminhamento das obras da escola e do CMEI, cujos projetos estavam em análise no FNDE desde meados do ano passado. “Mais uma vez contamos com a articulação política do deputado federal Sérgio Souza, em favor de Apucarana”, assinalou o prefeito, acrescentando que a escola e o CMEI devem atender a demanda das famílias do Solo Sagrado.

REPASSE DE RECURSOS – Ainda na audiência mantida com o diretor de gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Gabriel Medeiros Vilar, o prefeito Junior da Femac também tratou do repasse de recursos para outras obras em execução em Apucarana.

“Pedimos prioridade para a transferência pontual de verbas, visando dar continuidade nas obras de três centros municipais de educação infantil, que estão em construção no Sanches dos Santos, Jardim Catuaí e Núcleo Afonso Camargo, com 60% do cronograma concluído. E ainda com relação às obras da Escola Municipal Prefeito José Domingos Scarpelini, na região do Residencial Interlagos”, informou Junior da Femac.

De acordo com o prefeito, o diretor do FNDE assumiu o compromisso de liberar nos próximos dias, cerca de R$ 310 mil, referentes às medições feitas em janeiro e fevereiro das referidas obras em andamento. “Tivemos uma reunião de trabalho muito produtiva em Brasília, nesta terça-feira, na companhia do deputado federal Sérgio Souza”, avaliou o prefeito Junior da Femac.