Piscina do Centro da Juventude Alex Mazaron recebe caldeira

Seguem a todo vapor as obras da piscina semi-olímpica do Centro da Juventude Alex Mazaron, localizado no Jardim Diamantina. Na terça-feira (1o), chegou ao local a caldeira em aço para aquecimento da água. Quando pronto, o centro aquático vai atender toda a comunidade da região norte do município com aulas de hidroginástica e de natação para alunos em várias categorias.

Serão beneficiadas crianças, jovens, adultos e as pessoas da terceira idade. “Todo o pessoal do Jardim Ponta Grossa e região fará natação e hidroginástica perto de casa. Do bairro para o centro, assim é a gestão Beto Preto”, pontuou o prefeito Júnior da Femac. Segundo ele, além das aulas de hidroginástica e de natação, na piscina serão promovidos festivais e campeonatos. “Além de competições dos Jogos Oficiais do Estado do Paraná”, frisa o prefeito.

Além do sistema de aquecimento, nos últimos dias foi instalada uma porta de vidro na entrada, as portas dos sanitários e vestiários, vidros em todas as janelas e a grade de proteção da piscina. “Nesta terça-feira, além do descarregamento da caldeira, operários estavam colocando a manta na borda e no fundo da piscina”, relata professora Jossuela Pinheiro, secretária Municipal de Esportes.

O projeto em execução vem transformando a piscina, antes descoberta e sem aquecimento, em um novo centro de treinamento aquático em Apucarana. “A obra está caminhando a passos largos e em breve vai estar pronta para atender a comunidade. A chegada da caldeira é mais um avanço para a piscina do Centro da Juventude. A gestão Beto Preto e o prefeito Júnior da Femac trabalham o esporte em todas as modalidades. Se hoje a terceira idade desta região da cidade tinha que se deslocar até o Complexo Lagoão para a hidroginástica, logo terá uma piscina aquecida perto de casa”, assinala Jossuela Pinheiro.

O investimento é de R$ 502 mil, com recursos do próprio Município, e está sendo executado pela empresa Pires Construções e Empreendimentos, de Apucarana. No total, são R$ 407 mil investidos na obra e outros R$ 95 mil na implantação do sistema de aquecimento.