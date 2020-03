Assassinato de jovem pode ter envolvimento com tráfico de drogas, diz polícia

A morte de um jovem de 25 anos, na noite de segunda-feira (9), em Apucarana, pode ter relação com o tráfico de drogas, segundo apura a Polícia Civil. Douglas Aparecido Mariano foi atingido por pelo menos quatro tiros na Rua Rafael Sorpile, na localidade conhecida como Chacrinha, na zona leste. Este foi o primeiro homicídio registrado neste ano, no município.

De acordo com o delegado da 17ª Subdivisão Policial (SDP) Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, Mariano tinha antecedentes criminais."Nós fonos até o local do crime, requisitamos do Instituto Médico legal e levantamos as primeiras informações. Há indícios de que o crime tenha sido motivado pelo tráfico de drogas", reitera o delegado.

Nos próximos dias, a polícia deve ouvir familiares e testemunhas do crime.

O CRIME

Uma testemunha chamou a Polícia Militar (PM) e contou que por volta das 23h50, ouviu o barulho de tiros na residência. A testemunha contou que foi até a casa e encontrou Douglas caído na cozinha já sem vida e chamou a irmã da vítima.

A irmã contou para a PM, que Douglas estaria vendendo drogas na residência, que para se defender comprou um revólver calibre 38. Ela ainda disse que o irmão guardava na casa, dinheiro, munições e um celular. Porém os objetos, a arma e dinheiro não foram encontrados no local.

Ainda segundo a irmã da vítima, Douglas já havia sofrido uma tentativa de homicídio no dia 20 de fevereiro. Um tiro acertou o braço direito dele.

Conforme a PM, foram apreendidos no local do crime, cinco estojos de arma calibre 9mm, quatro projéteis, um chip de celular, um documento de identidade e uma roçadeira.

A Polícia Civil informou que a casa estava toda revirada e acredita que na residência teria acontecido um confronto.