Apae de Apucarana realiza manifestação na web para garantir repasses do governo 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), de Apucarana, iniciou uma manifestação nesta terça (10), para conseguir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (Cebas), concedido pelo Ministério da Saúde.

“Não sabemos explicar o motivo, mas este ano não conseguimos este certificado, que é atualizado a cada três anos. Assim, não podemos receber repasses do governo para realizar nossos atendimentos gratuitos na Apae”, explica Izabel Ortega, diretora da Apae de Apucarana.

Izabel conta que as outras duas vertentes solicitadas no certificado, a educação e a assistência social, foram aprovadas, como o de costume. Porém, a de saúde foi negada pelo ministério. “Através do link, qualquer pessoa da comunidade pode dar seu depoimento e falar sobre os trabalhos filantrópicos da Apae de Apucarana”, complementa.

Segundo Izabel, atualmente são atendidos na instituição 415 alunos matriculados. Além dos estudantes, a equipe de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, neurologia, terapia ocupacional, entre outras áreas, também atende 15 pessoas acamadas, pertencentes ao Programa Itinerante, da Apae de Apucarana.

A Apae também conta com a Clínica do Bebê, que dá apoio para cerca de 12 bebês prematuros que precisam de estimulação. “Todos esses trabalhos são ofertados gratuitamente”, reforça a diretora.

Para quem quiser ajudar este é o link da manifestação realizada pela Apae de Apucarana. A colaboração pode ser feita até dia 15 de março: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/manifestacaorp/index.php?processo_selecionado=548