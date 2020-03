Prefeitura homenageia educadoras de Apucarana 

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado anualmente em 8 de março, a Prefeitura de Apucarana prestou uma homenagem a sessenta professoras e servidoras da rede municipal de ensino. A sexta edição da Noite da Mulher Educadora foi realizada na segunda (9), no auditório Gralha Azul, da Universidade Estadual do Paraná (Unespar/Fecea).

O prefeito Júnior da Femac e a secretária Marli Fernandes presentearam as homenageadas com rosas e troféus, em reconhecimento ao excelente trabalho que elas executam nos centros infantis e escolas.

“Em Apucarana, cerca de 90% dos profissionais que atuam na rede municipal de ensino são do sexo feminino. A mulher é a principal força propulsora da educação. A dedicação e o comprometimento delas na formação das futuras gerações tem um valor inestimável,” afirmou o gestor.

De acordo com a secretária Marli Fernandes, o critério utilizado para a escolha das homenageadas foi o sorteio. “Nós gostaríamos de presentear todas as educadoras da rede com troféus, porque elas são igualmente merecedoras. Como isso não é possível, devido ao grande número de mulheres, nós solicitamos que cada unidade escolar fizesse um sorteio entre as suas funcionárias e indicasse uma para receber a homenagem,” explicou.

Representando a Câmara Municipal de Apucarana, a vereadora Márcia Sousa parabenizou mulheres apucaranenses, em especial as educadoras, e defendeu uma maior participação feminina na política.

“Uma das principais características das mulheres é a resiliência. Elas geralmente superam os desafios e obstáculos com mais facilidade. Os bons resultados que a educação municipal vem alcançando nos últimos anos são prova disso. Se quisermos transformar a sociedade em um lugar melhor para se viver, nós precisamos incentivá-las a participar cada vez mais da política,” disse.

A Secretária Municipal do Esporte, Jossuela Pinheiro; a superintendente da Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família, Bete Berton; e a técnica-pedagógica do Núcleo Regional de Educação, Elaine de Mattos, também prestigiaram a cerimônia da Noite da Mulher Educadora.