IBGE abre inscrições para vagas temporárias em Apucarana

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado visando a contratação de profissionais. Em Apucarana, estão sendo ofertadas 120 vagas para recenseador e 17 vagas para agente censitário subárea (municipal e supervisor). As inscrições são exclusivamente pela internet e se estenderão até o dia 24 de março.

As contratações objetivam a realização do Censo Demográfico 2020, que vai coletar informações em todos os 5.570 municípios brasileiros. “Em Apucarana, estão sendo disponibilizadas ao todo 137 vagas nas duas funções, sendo que além das vagas de ampla concorrência também foram reservadas cotas para pessoa com deficiência e pessoa preta ou parda”, informa Rafael de Castro Francisquini, coordenador de área em Apucarana do IBGE.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.cebraspe.org.br. Para o cargo de recenseador, o valor da inscrição é de R$ 23,61 e o interessado deve ter o Ensino Fundamental. Já a função de agente censitário tem como requisito básico o Ensino Médio e a inscrição é de R$ 35,80.

Francisquini esclarece que o agente censitário é classificado em municipal e supervisor e as remunerações são, respectivamente, R$ 2.100 e R$ 1.700. “Ambos os cargos dão direito a auxílio alimentação, de transporte e pré-escolar”, completa Francisquini, acrescentando que a jornada de trabalho para ambos os cargos será de 40 horas semanais.

Já no caso da função de recenseador, a remuneração será por produção, calculada com base no número de domicílios visitados. “Para atingir um valor de cerca de R$ 2 mil serão necessárias, em média, 30 horas de trabalho por semana”, estima o coordenador do IBGE. As contratações deverão ser efetivadas a partir de junho, com contratos com duração entre três e cinco meses, com a possibilidade de prorrogação.

A subárea do IBGE de Apucarana abrange ainda os municípios de Califórnia, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Novo Itacolomi e Rio Bom. “Além das 137 vagas para Apucarana, foram abertas mais 38 vagas distribuídas nesses municípios”, completa Francisquini.

CENSO 2020 – O trabalho do IBGE no censo tem como parâmetros a natalidade, mortalidade e a migração. De acordo com Francisquini, os recenseadores estarão nas ruas e se apresentarão nos domicílios portando crachás, jalecos e bonés do IBGE. “Os questionários terão duração máxima de quinze minutos”, informa.

O Censo 2020 vai coletar informações em todos os 5.570 municípios brasileiros. Cerca de 180 mil recenseadores serão contratados, em regime temporário, por meio de processos seletivos, em todos os 27 estados do país. Entre os meses de agosto a outubro de 2020, os recenseadores visitarão os domicílios de modo a retratar os principais aspectos da população brasileira, estimada em 213 milhões de habitantes.