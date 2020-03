Elizeth Metta é homenageada na Câmara de Vereadores 

Elizeth Metta empresária de Apucarana, recebeu uma homenagem do vereador Marcos da Vila Reis, e foi eleita uma das mulheres destaque da cidade.

Elizeth nasceu na cidade de Califórnia no dia 25 de setembro, porém se considera apucaranense de coração, pois veio para a nossa cidade aos 5 anos com seus pais: Mauro Domingues Ventura e Inês Monaro Ventura (in memoria).

Estudou nos Colégio Estadual Prefeito Carlos Massareto e Isidoro Luís Cerávolo.



Casada com José Angelo Metta tem dois filhos: Wendel e Pâmela, uma das partes mais importantes da sua vida.



A sua história é dedicada a família e as flores – produção de flores. E em 1995 fundaram a floricultura Azaléia Flores. São 24 anos de trabalho voltados a cidade de Apucarana, amigos e família.

A Câmara Municipal de Apucarana, entregou na noite de quinta-feira (05), o Prêmio Mulher Destaque 2020.Em sua 3ª edição, foram homenageadas onze mulheres indicadas pelos vereadores, que de acordo com a Lei nº 158/2017, de autoria da vereadora Márcia Sousa, se destacaram profissionalmente ou prestaram relevantes trabalhos na área social, com o objetivo de valorizar a mulher no contexto da cidadania.