Apucaranense vence prova de Duathlon em João Pessoa

O atleta e empresário apucaranense Eduardo Carvalho participou no final de semana, da primeira etapa do Brasileiro de Duathlon. A prova aconteceu em João Pessoa, na Paraíba e reuniu centenas de participantes.

Edu, como é mais conhecido, ficou em primeiro lugar na categoria dele e conquistou a sétima posição no geral da competição. "Foi uma prova dura, muito calor, muito sofrida. Mas consegui o objetivo. Essa prova reuniu todos os competidores do Brasil e principalmente aqueles que vivem no nordeste," comenta.

O apucaranense se prepara para novas etapas do campeonato. "Deve aconteceu mais quatro etapas, eu lidero o ranking 2020 na minha categoria, eu treinei muito. Na prova participaram atletas de nível mundial, estou muito feliz pelo resultado, e quero aproveitar para agradecer meus apoiadores, Avaliare, Atacadão Suplementos, Academia Fit, Viana Triathlon, Los Hermanos Barbearia, 98 FM, Tribuna do Norte, Edu Calçados, por acreditarem em mim," finaliza Edu.