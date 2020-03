Acidente no Contorno Sul de Apucarana provoca ferimentos em motorista 

Um acidente provocou ferimentos em um jovem de 20 anos. A batida envolveu dois carro e aconteceu por volta das 09h30, desta terça-feira (10), no Contorno Sul de Apucarana.

A colisão foi no Km 236. Próximo do local do acidente, acontece obras de duplicação da rodovia. A princípio um condutor teria feito uma conversão irregular.

O acidente envolveu um Agile com placas de Sarandi e uma Caminhonete Toro.

O motorista da Toro, um senhor de 60 anos, contou que seguia sentido Maringá, quando o condutor do Agile teria cruzado a pista. Por sorte não havia ninguém no passageiro do carro.

O jovem motorista do Agile foi socorrido pelo Samu, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o Hospital da Providência. Segundo os socorristas o condutor sentia dores pelo corpo. A batida foi bastante forte.

O condutor da Toro, não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, foi chamada e vai apurar as causas do acidente.