Piloto de Apucarana é destaque no Campeonato Brasileiro de Enduro

O piloto apucaranense Romeu Eurich participou no final de semana da abertura do Brasileiro de Enduro Fim, em Itapema, Santa Catarina e conquistou bons resultados.

Romeu ficou em terceiro lugar, na categoria E50. " Depois de andar muito bem no sábado (7) onde fiquei em primeiro, no domingo (8) o cansaço pegou e não consegui andar como no sábado, pois faltou ritmo de prova e o brasileiro é casca dura, e ainda mais com o calor que fez aqui em Itapema foi minando a parte física, mais no final ainda consegui um ótimo resultado. Quero agradecer meus apoiadores," finaliza Romeu.