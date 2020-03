Secretaria de Esportes de Apucarana abre as inscrições do xadrez

Estão abertas no Complexo Esportivo Lagoão e no Centro da Juventude Alex Mazazon, em Apucarana, as inscrições para as aulas e treinamentos da modalidade de xadrez da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

A secretária municipal de Esportes, professora Jossuela Pinheiro, disse que as atividades são realizadas de segunda a quinta-feira no Lagoão e no Centro da Juventude. “As aulas são abertas para toda a comunidade em vários horários e em todas as faixas etárias”, disse Jossuela Pinheiro. As aulas e treinamentos iniciaram nesta semana.

As segundas e quartas-feiras, no Lagoão, as atividades funcionam das 8h30 às 9h30 (iniciação) e das 9h30 às 10h30 (avançado), com a professora Estefani de Azevedo.

As segundas e quintas-feiras no Lagoão das 17 às 18 horas (iniciação) e das 18 às 19 horas (avançado), com a professora Estefani de Azevedo.

No mesmo ginásio ocorrem atividades com a professora Bianca Santos, as terças e quartas-feiras das 18 às 20 horas, com treinamento avançado.

Já as quintas-feiras o xadrez é desenvolvido no Centro da Juventude Alex Mazaron das 10h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30, com a professora Estefani.

Mais informações do xadrez com Estefani pelo telefone 99631-1011, na Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, anexa ao Centro Esportivo Alex Mazaron, ou pelo telefone 3422-5184.