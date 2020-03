Equipe de Atletismo de Apucarana é destaque no Torneio Paranaense em Maringá

Quatro medalhas de ouro, cinco de prata e quatro de bronze. Essas foram às conquistas da equipe de atletismo da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana no Torneio Caixa FAP 3, promovido pela Federação de Atletismo do Paraná e realizado no sábado (07), no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá.

A competição, que reuniu atletas de todo o Estado, foi realizada nas categorias sub-18, sub-20 e sub-23 (masculino e feminino).

A professora Jossuela Pinheiro, secretária municipal de Esportes, parabenizou os apucaranenses pelos resultados obtidos neste final de semana em Maringá. “Os resultados foram muitos bons, mostra a nossa força no atletismo, principalmente numa competição que envolveu todo o Paraná”, comentou Jossuela Pinheiro.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, coordenador geral de atletismo da Secretaria de Esportes, disse que a competição foi válida para definir os índices para os Jogos da Juventude (JOJUP´s) e Jogos Abertos do Paraná (JAP´s).

A fase final dos JOJUP´s vai acontecer no mês de setembro em Guarapuava e a fase final dos JAP´s será no mês de novembro em Apucarana. Em breve, serão divulgados os atletas que ganharam vagas para as duas competições estaduais.

Foram campeões no “Willie Davids”, os atletas Paulo Henrique Souza no lançamento de dardo (sub-18); Marcos Vinícius Souza no salto triplo (sub-23); Nithiely Carmo na prova de 5 Km (sub-18) e Sabrina Pena na prova de 400 metros (sub-18).

As medalhas de prata foram conquistadas em suas categorias e provas pelos atletas Mateus Henrique de Araújo, Gandhy Reinehr, Matheus Souza Alves e Marcos Vinícius Souza e Sabrina Pena.

Os competidores João Pedro Dias, Paulo Henrique Souza, Ghandi Reinehr e Andressa Alves faturaram medalhas de bronze em suas categorias e provas.

A equipe de atletismo (sub-18, sub-20 e sub-23) é treinada pelo professor Grillo, que dá treinamentos diários no Complexo Esportivo Lagoão.