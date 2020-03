Falecimentos em Apucarana nesta terça-feira (10):

ANTONIO TOSETTE, 80 anos. O sepultamento será realizado nesta terça-feira, as 15h, no cemitério Portal do Céu.



LAÍDES AZEVEDO FERNANDES, 75 anos. O sepultamento será realizado nesta terça-feira, as 17h30, no cemitério Cristo Rei.



GENEROSO GARCIA GOMES, 71 anos. O sepultamento será realizado nesta terça-feira, as 17h, no cemitério Cristo Rei.