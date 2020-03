Homem armado com facão invade casa de ex-mulher em Apucarana

Um homem foi preso após invadir a casa da ex-mulher no começo da madrugada desta terça-feira (10), em Apucarana, no residencial Sumatra. O suspeito usou um facão para ameaçar a vítima. Ele ainda teria usado drogas na residência.

A mulher chamou a Polícia Militar (PM) e contou que já possui uma medida protetiva contra o marido, que no dia 5 deste mês o homem invadiu a casa dela e causou um ferimento em sua perna.

A vítima ainda disse que no final da noite segunda, o homem NOVAMENTE invadiu a casa, armado com um facão usado para o corte de cana, entrou no banheiro e fez uso de crack.

O homem saiu do banheiro agressivo e começou a jogar objetos de cozinha, como pratos e copos na direção da ex e de suas filhas, conforme a mulher.

Ainda de acordo com a vítima, o namorado de uma das filhas ajudou a segurar o suspeito até a chegada da PM.

Quando a equipe chegou, o homem ficou alterado, também arremessou objetos contra a equipe. Foi necessário o uso de força e técnicas de imobilização para conter o suspeito.

A PM informou que o homem ofendeu os policiais, chutou o camburão, danificando uma proteção de plástico, localizada próximo ao vidro traseiro.

Durante as tentativas da família de segurar o suspeito, ele atingiu uma das filhas, que sofreu um corte na mão.

Ainda no local da ocorrência, o homem disse que logo iria sair da cadeia e voltaria para matar a mulher. Além disso, falou que conhecia os familiares dos policias e iria atrás deles.

Uma pedra de crack foi encontrado com o suspeito, que foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.