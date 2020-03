Terça-feira deve ser de tempo estável e calor

Na terça-feira(10) os prognósticos indicam o predomínio de sol e retorno do calor à tarde no Paraná. A quantidade de nuvens é maior em parte do leste, com alguns nevoeiros pela manhã. No interior céu claro e ensolarado desde o início do dia. Durante a tarde temperaturas elevadas no estado, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 15ºC, a temperatura deve chegar aos 28ºC durante a tarde. Não existe a previsão de chuva.

Quarta-feira (11)

O tempo segue mais firme em todo o Sul do Brasil na quarta-feira. No Paraná o ar seco impede a formação de nuvens de chuva e as temperaturas seguem mais elevadas. Destaque para o calor e também para a baixa umidade relativa do ar durante a tarde, principalmente entre os setores oeste e noroeste do Estado.