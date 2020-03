PRF realiza Operação Volta às Aulas em Apucarana

A Polícia Rodoviária Federal, PRF, iniciou na segunda-feira (9) em todo o Brasil a Operação Volta às Aulas 2020.

A ação tem como foco a verificação dos equipamentos obrigatórios, uso do cinto de segurança, excesso de lotação, condições dos pneus, uso correto do cronotacógrafo e toda a documentação do veículo (autorização para transporte de escolares) e do condutor (curso especializado).

Na tarde de segunda-feira (9), agentes da PRF de Apucarana realizaram fiscalização no perímetro urbano e todos os veículos abordados possuíam irregularidades, tanto nas condições dos veículos como na documentação dos condutores.

Conforme a PRF, entre as irregularidades estava a falta de autorização para o transporte de escolares e ausência de dispositivo de visão indireta que auxiliam o condutor a conduzir o veículo. " Ter um campo de visão total do veículo e evitar atingir os escolares ao realizar manobras. Seria espelhos retrovisores ou câmera de ré onde ele consegue visualizar de uma forma melhor ao redor do veículo e evitar por exemplo atingir uma criança ao desembarcar do veiculo. O veículo de transporte escolar tem que ter o dispositivo de visão indireta. As vezes a criança desembarca e o condutor começa andar e tem o risco do condutor atingir a criança,"informou o agente da PRF, Fábio Sagati.

Foram lavrados os respectivos Autos de Infração e emitido prazo para apresentação de toda documentação e veículos regularizados.



A ação tem como objetivo principal garantir que crianças e adolescentes utilizem um transporte escolar de qualidade e que de fato proporcione segurança de acordo com a legislação de trânsito.