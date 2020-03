Empresária apucaranense Rosimeyre Nogueira comemora 10 anos de estrada junto de Maiara & Maraísa

A entrevistada desta edição especial do Dia da Mulher é a apucaranense Rosimeyre Nogueira, 36, empresária da dupla Maiara & Maraísa. Na estrada com as sertanejas há 10 anos, ela conta como foi a caminhada até chegar ao sucesso atual, incluindo alguns ‘perrengues’ e parceiros na trajetória. “No começo foi bem difícil, mas quando nos demos conta a dupla explodiu em todo o país”, conta.

Filha dos apucaranenses Aparecida e Lázaro Nogueira, a empresária fez amizade com o apresentador de TV, Carlos Roberto Massa, o Ratinho, quando divulgava shows com o irmão dele, o empresário Ney Massa. Neste período, Rosi, como é conhecida por familiares e amigos, ficou próxima de cantores famosos e o círculo de amizade cresceu no meio artístico. “Eu fazia produção de shows, tanto no camarim como produção de palco, divulgação de shows e eventos. Fui conhecendo os artistas e as equipes. Foi isso que me fez crescer neste meio”, conta.



A apucaranense conta que o Ratinho foi um de seus grandes incentivadores. “Na época eu estudava psicologia e o Ratinho sempre dizia que eu era a melhor relações públicas que ele conhecia, além de não servir para ouvir problemas dos outros”, relembra. Além disso, a empresária diz que sempre gostou de festas e de estar rodeada de amigos. “Eu sempre gostei de fazer festas e estar no meio de amigos. Por isso, durante a faculdade comecei a organizar eventos e vi que dava dinheiro. Me animei”, conta.

Em 2009, a apucaranense recebeu o convite do Hugo Pena, da extinta dupla com Gabriel, para ser sócia de um escritório de compra e venda de shows em Goiânia. “Neste tempo, já havia parado com a faculdade e fui. Por coincidência, o Hugo conhecia o pai de Maiara e a Maraísa. Porém, a minha primeira ligação com as meninas, foi com a Maraísa, através do MSN. Ela me procurou porque sabia do meu conhecimento e de minhas amizades no mundo artístico. Quando nós três (Rosi, Maiara e Maraísa) nos conhecemos, foi amor à primeira vista”, recorda.

No começo não foi fácil. Rosi conta que ela e a dupla começaram a morar juntas e planejaram o primeiro DVD, mas com o dinheiro contado para os gastos da gravação. “Mais uma vez, contamos com o apoio de um amigo, o Jorge, da dupla com Mateus. Ele alugou um apartamento para a gente e nos deu uma verba para a gravação do DVD. Se não fosse ele, teríamos voltado, cada uma para sua cidade, e eu estaria por aí com meu Fusquinha. No entanto, nunca pensamos em desistir”, frisa.

Em 2015, foi gravado o primeiro DVD da dupla, o ‘Ao Vivo em Goiânia’, que foi lançado no ano seguinte pela Som Livre. “Foi maravilhoso. Nunca pensamos em desistir, apesar das dificuldades. E até mesmo após a gravação do DVD, ainda tivemos provações. Entramos para o escritório Cristiano Araújo e um dia antes de assinarmos o contrato, ele morreu. Agora, comemoramos 10 anos de estrada juntas. Uma felicidade”, conta.

Para a apucaranense, é preciso acreditar no sonho e seguir o caminho com foco. “É preciso acreditar de verdade no seu sonho, pois Deus não plantaria em seu coração algo que você não fosse capaz de realizar. Seja determinado e persistente, tenha foco e acima de tudo, muita fé em Deus”, complementa.

A empresária manda uma mensagem para todas as mulheres. “Ser mulher é ser guerreira, é amar com toda doçura, é ser forte como uma leoa! Podemos gerar uma vida! Somos maravilhosas, somos únicas, somos mulheres”, conclui.