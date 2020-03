Ruas de paralelepípedo ganham recape asfáltico na região da Igrejinha, em Apucarana 

A prefeitura concluiu na semana passada o recapeamento asfáltico de trechos ainda estavam em paralelepípedo das ruas Bela Vista, Francisco Corrêa Assis e Horeslau Saviski, na região da Igrejinha. A área abrangida é de cerca de 5.713 metros quadrados e os investimentos são de R$ 228.520,00, com recursos próprios do município.

O prefeito Junior da Femac destaca os investimentos da gestão Beto Preto em obras de asfalto. “No final do ano passado, com a autorização da pavimentação do Jardim Santiago, atingimos um marco histórico ao levarmos asfalto para 100% dos bairros de Apucarana. A execução de recape em trechos ainda em paralelepípedo é outra marca do planejamento da gestão Beto Preto”, assinala Júnior da Femac.



O engenheiro Herivelto Moreno, secretário municipal de Obras, explica que os paralelepípedos exigem uma manutenção constante, pois é frequente acontecer o deslocamento de pedras. “Além disso, o revestimento asfáltico diminui os ruídos na rodagem de veículos, garante mais conforto na trafegabilidade e também melhora o fluxo no trânsito”, avalia Herivelto.