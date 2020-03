Estrada do Xaxim, em Apucarana, recebe melhorias

A Patrulha Rural Mecanizada da Secretaria de Serviços Públicos de Apucarana, responsável pela manutenção dos cerca de 600 quilômetros de estradas rurais do município, conclui nesta terça-feira (10) melhorias em 6 quilômetros da Estrada do Xaxim. Iniciados no início do mês, os trabalhos atendem a trecho entre a igreja da comunidade e o Clube de Campo Água Azul.

O prefeito Júnior da Femac salienta que a prefeitura executa ações de patrolamento e compactação. “Agradeço aos produtores rurais desta importante região pela confiança na gestão Beto Preto. Temos realizado gradativa melhoria de nossas estradas e, dentro de um cronograma, agora está sendo possível atender a este trecho do Xaxim, consertando as imperfeições e melhorando a trafegabilidade para facilitar o escoamento das riquezas do campo”, pontuou o prefeito.

O serviço também envolve alargamento de pista e colocação de mais piçarra em trechos onde há necessidade. “O Xaxim é uma região rural com cultura diversificada, os 14 quilômetros da estrada servem propriedades produtoras de soja, eucalipto, gado de corte e de leite, bem como investimentos da avicultura”, relata Júnior da Femac. Ele lembra que em janeiro do ano passado, em parceria com os agricultores que cederam o cascalho, a prefeitura já havia promovido melhorias em outro trecho da estrada.

Com operários próprios, a estrutura utilizada para as melhorias que terminam nesta terça-feira envolve duas motos-niveladoras e um rolo compactador. “A partir de quarta-feira vamos levar toda esta estrutura, mais sete caminhões caçamba, motoniveladora e retro-escavadeira hidráulica para a região rural do Bilote, onde vamos promover patrolamento e cascalhamento da chamada Estrada do Barbeiro”, informou Mauro Toshio Kitano, diretor do Departamento Municipal de Estradas Rurais.