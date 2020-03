Deputado federal Diego Garcia participa de encontro diocesano em Apucarana

O deputado federal Diego Garcia (PHS), de Londrina, esteve em Apucarana no domingo (8) para participar do Encontro de Formação, da Renovação Carismática Católica. O evento reuniu representantes de diversas cidades da Diocese de Apucarana e dá sequência a um encontro nacional que acontece todo ano no Santuário de Aparecida do Norte, interior de São Paulo. O bispo dom Carlos José de Oliveira participou da atividade.

“Para mim é muito importante, pois foi uma oportunidade de reencontrar amigos. Tenho desenvolvido um trabalho em cidades, como Apucarana, Novo Itacolomi, Arapongas, Lidianópolis, Ivaiporã, entre outras. Quero poder colaborar cada vez mais com a região durante meu mandato como deputado. A atividade também foi uma oportunidade de reencontrar lideranças políticas”, comenta.